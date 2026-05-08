Secteur de la tête des ponts à Québec - Fermetures partielles et complètes à venir les soirs et les nuits du 10 au 14 mai

LÉVIS, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que plusieurs interventions sont prévues les soirs et les nuits du 10 au 14 mai prochains dans le secteur de la tête des ponts, à Québec.

Entraves et gestion de la circulation

Pont de Québec

Fermeture complète du pont de Québec, dans les deux directions : Dimanche et lundi, chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin. M ardi et mercredi, chaque fois de 22 h 30 à 5 h 30 le lendemain matin. Jeudi de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et les cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île). En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Ces entraves sont requises afin de permettre au propriétaire de la structure, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), d'installer des échafaudages en prévision de travaux de nettoyage et de peinture.

Le Ministère profitera de ces fermetures pour procéder au balayage et au nettoyage des voies sur le pont de Québec. Des travaux d'installation de bases de béton pour lampadaires auront également lieu sur la route 175, dans le cadre du projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Pont Pierre-Laporte

Fermeture de deux voies sur trois, dans les deux directions : Du dimanche soir au lundi matin, de 22 h à 5 h. Du lundi soir au jeudi matin, chaque fois de 21 h à 5 h.



Ces entraves partielles sont requises pour effectuer le balayage et le nettoyage du tablier du pont Pierre-Laporte, et les travaux de réfection du pont Picard, situé plus au sud sur l'autoroute 73, au-dessus de la route 132.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec 511

Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec | Gouvernement du Québec

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]