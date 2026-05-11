Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 15 au 16 mai

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée dans les deux directions durant la nuit du 15 au 16 mai. Cette entrave est requise afin d'effectuer des travaux d'entretien et des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel ainsi que pour poursuivre le bétonnage de la chaussée de l'autoroute 25 en direction nord.

Fermeture complète de l’autoroute 25 durant la nuit du 15 au 16 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 15 au 16 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

L'avenue Souligny sera également fermée en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, durant la longue fin de semaine du 15 au 19 mai. Cette entrave est nécessaire afin d'effectuer des travaux correctifs sur la chaussée de la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 en direction nord.

À noter que des fermetures sont aussi prévues dans le secteur de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 12 au 13 mai afin d'effectuer des travaux d'asphaltage et de marquage.

Entraves et gestion de la circulation

Échangeur Anjou

Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 40 en direction ouest vers l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, de mardi, 22 h, à mercredi, 5 h.

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 6 (rue Beaubien, boul. Yves-Prévost) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke, de mardi, 22 h, à mercredi, 5 h.

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi, 23 h, à samedi, 9 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, de vendredi, 22 h, à samedi, 9 h. Fermeture de la bretelle d'entrée en provenance de la rue Sherbrooke, de vendredi, 21 h 30, à samedi, 9 h. Fermeture de la bretelle d'entrée en provenance de la rue Notre-Dame, de vendredi, 21 h 30, à samedi, 9 h et de samedi, 22 h 30 à dimanche, 9 h.



Avenue Souligny en direction est

Fermeture de l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30, à mardi, 5 h. Les bretelles d'accès à partir de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 seront fermées. Un chemin de détour balisé sera mis en place par les rues Notre-Dame et Hochelaga.



Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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