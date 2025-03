Reprise des travaux d'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil

LONGUEUIL, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la reprise, dès le 25 mars, des travaux d'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 (autoroute Jean-Lesage), en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil. Les prochains mois permettront de terminer les quatre derniers kilomètres de la voie réservée. Le ministère procédera ensuite au prolongement de la voie de circulation entre les bretelles de sortie no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de- Belœil. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'automne. Le chantier fera relâche l'hiver prochain.

Entraves et gestion de la circulation

Afin de limiter les répercussions des travaux sur les usagers de la route, deux voies de circulation seront maintenues le jour sur l'autoroute 20 dans les deux directions au moyen d'une déviation. Toutefois, la vitesse est abaissée à 80 km/h en direction est et à 90 km/h en direction ouest.

Du 25 mars jusqu'à la fin de l'automne, le soir et la nuit

En fonction de l'avancement du chantier, les fermetures suivantes sont à prévoir :

Fermetures sur l'autoroute 20

Fermetures occasionnelles de l'autoroute 20, dans une direction à la fois, entre la sortie n o 109 ( Belœil/rue Saint-Jean-Baptiste ) et la sortie n o 115 ( La Grande-Allée/ Saint-Jean-Baptiste - Saint-Damase ) avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée. La vitesse est abaissée à 70 km/h dans la zone à contresens.

109 ( ) et la sortie n 115 ( ) avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée.

Fermetures de bretelles sur l'autoroute 20 en direction est

Fermetures complètes occasionnelles des bretelles de sortie ou d'entrée situées entre la bretelle de sortie no 102 ( Sainte-Julie / Saint-Amable / Saint-Bruno -de-Montarville) et le secteur de la bretelle de sortie no 113 (Route 133/ Mont-Saint-Hilaire (chemin des Patriotes)/ Saint-Charles-sur-Richelieu ).

Fermetures de bretelles sur l'autoroute 20 en direction ouest

Fermetures complètes occasionnelles des bretelles de sortie ou d'entrée situées entre la bretelle de sortie no 113 ( Mont-Saint-Hilaire /chemin des Patriotes/ Saint-Charles-sur-Richelieu ) et le secteur de la bretelle de sortie no 112 (Route 223/Belœil (rue Richelieu )/ Saint-Marc-sur-Richelieu ).

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le poste de pesée de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) situé près du chemin du Ruisseau Nord pourrait être occasionnellement inaccessible.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

Liens connexes

Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 est entre Sainte-Julie et Belœil

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724