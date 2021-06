MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal prend les mesures nécessaires pour faire progresser son grand projet d'aménagement.

À cette fin, la poursuite des travaux pour la construction du nouveau pavillon d'accueil et la reconfiguration des jardins a été confiée à l'entrepreneur et gestionnaire de projets de construction Pomerleau Inc.

« L'Oratoire Saint-Joseph souhaite une reprise rapide des travaux pour respecter ses engagements auprès des bailleurs de fonds, des donateurs et des pèlerins. Ce vaste projet d'aménagement et de restauration nous permettra d'améliorer de manière considérable nos infrastructures d'accueil et de services en vue de mieux répondre aux besoins des Montréalais et des visiteurs du monde entier. Au terme de ce projet, nous pourrons leur proposer un site plus vert, plus convivial, plus accessible », a déclaré père Michael DeLaney, c.s.c., recteur de l'Oratoire.

« Pomerleau est fière de collaborer avec l'Oratoire Saint-Joseph au projet d'agrandissement et d'embellissement de cette pièce iconique du patrimoine montréalais. C'est un honneur de pouvoir réaliser ces travaux qui permettront d'embellir l'image de la montagne et feront de ce lieu de culte, un espace de vie encore plus accessible aux pèlerins ainsi qu'aux citoyens de Montréal », souligne Martin Jacques, vice-président exécutif - Bâtiment Québec chez Pomerleau.

Le chantier inauguré officiellement en mars 2019 accusait déjà des retards importants à l'automne 2020. L'entrepreneur a interrompu les travaux à la suite de différends liés entre autres à l'exécution des travaux et aux montants associés. Puisqu'il n'y a pas eu d'entente, l'Oratoire a résilié le contrat avec l'entrepreneur Decarel.

À propos du grand projet d'aménagement

Le grand projet d'aménagement de l'Oratoire Saint-Joseph comprend notamment la construction d'un nouveau pavillon d'accueil, la reconfiguration des jardins, la rénovation du carillon et du musée, l'aménagement de la place de la Sainte-Famille et du dôme de la basilique. Ces travaux au coût estimé de 110 M$ sont rendus possibles grâce entre autres au soutien financier du gouvernement du Québec (30,8 M$), du gouvernement du Canada (22 M$), ainsi que de la Ville de Montréal (10 M$). De plus, la communauté des affaires, les communautés religieuses et le public ont contribué à hauteur

de 15,8 M$.

L'Oratoire Saint-Joseph est le gardien d'un patrimoine historique, religieux, architectural et culturel exceptionnel qui contribue au rayonnement de la métropole avec près de deux millions de visiteurs par année.

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Renseignements: Source: Céline M. Barbeau, Directrice du service des communications, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, [email protected]; Demandes d'entrevues: Danielle Decelles, Conseillère en communication, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, [email protected]

