Reprise des services offerts par la SAAQ aux Galeries Aylmer

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce que les services offerts chez le mandataire situé au 181, rue Principale, à Gatineau, sont désormais rétablis.

La semaine dernière, des travaux en cours dans l'édifice avaient entraîné une panne des services de télécommunication nécessaires à la prestation de services complète. La situation est maintenant revenue à la normale, permettant la reprise de l'offre de services.

Chaque personne dont le rendez-vous devait avoir lieu pendant cette période a été recontactée pour se voir offrir une solution de rechange. La SAAQ est consciente que cette diminution temporaire des services bien involontaire a pu occasionner certains inconvénients et remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa collaboration.

Dans le contexte du fort achalandage du mois de mai, il est toujours recommandé de prendre un rendez-vous avant de se déplacer et de s'assurer d'avoir en main tous les documents nécessaires à la transaction souhaitée. La prise de rendez-vous peut se faire en ligne.

La clientèle est aussi invitée à continuer de privilégier les services en ligne de la SAAQ, accessibles en tout temps, soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services permettent d'effectuer rapidement une vaste gamme de transactions.

Pour toute question, la clientèle peut également communiquer avec le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d'Instagram.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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