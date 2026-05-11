Multiples défectuosités majeures : mise hors service immédiate d'un véhicule lourd à Québec

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le 7 mai dernier, au poste de contrôle de Charlesbourg, sur l'autoroute 73 en direction sud, des contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec ont intercepté un ensemble de véhicules présentant de graves problèmes mécaniques.

Au total, l'inspection du camion tracteur et de la remorque a permis de relever 7 défectuosités majeures, qui compromettaient directement la sécurité routière, ainsi que 43 défectuosités mineures.

Parmi les problèmes les plus préoccupants :

des freins inefficaces sur 50 % des ensembles de roues de chacun des véhicules, en raison du fonctionnement inadéquat d'un ou de plusieurs éléments du système de freinage;

deux pneus jumelés du même assemblage de roues du camion tracteur qui présentaient deux rainures adjacentes d'une profondeur inférieure à 0,8 mm, ce qui diminue l'adhérence à la route, surtout sous la pluie;

un pneu crevé.

Compte tenu de l'état du véhicule, les contrôleurs ont ordonné sa mise hors service immédiate, afin d'éviter un accident pouvant mettre en danger la vie des usagers de la route.

Le propriétaire concerné a reçu deux constats d'infraction de 1 218 $ pour ne pas avoir maintenu les véhicules en bon état mécanique, tandis que le conducteur a pour sa part reçu une mise hors service de 72 heures pour le non-respect des heures de conduite et de repos ainsi qu'une amende de 597 $.

Des constats d'infraction d'un montant totalisant 3 033 $ ont également été remis à l'exploitant du mouvement de transport pour :

ne pas s'être assuré qu'un véhicule lourd sous sa responsabilité était muni d'un dispositif de consignation électronique;

ne pas avoir vérifié que l'arrimage de la cargaison respectait les exigences;

avoir laissé circuler un véhicule sans l'avoir fait réparer à l'intérieur du délai de 48 heures accordé pour ce faire lors de l'interception.

Contrôle routier Québec (CRQ) rappelle aux conducteurs et aux transporteurs d'inspecter et d'entretenir leurs véhicules ainsi que de respecter les règles encadrant les heures de conduite et de repos afin de prévenir des incidents pouvant avoir de graves conséquences. C'est une question de vie ou de mort.

À propos de CRQ

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Jonathan Beauvais, Lieutenant et coordonnateur provincial aux communications, Contrôle routier Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541