Nouvelles mesures pour prévenir les comportements à risque sur nos routes et pour encadrer la sécurité des motocyclistes

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce l'entrée en vigueur de nouvelles mesures pour encadrer davantage la conduite des motocyclistes et pour prévenir les comportements à risque sur nos routes.

Ainsi, les mesures suivantes pour les motocyclistes entreront en vigueur le 15 juin :

zéro alcool pour les 24 premiers mois d'expérience de conduite lors de l'ajout de la classe 6A, 6B et 6C au permis de conduire;

interdiction de conduire une moto à risque pour les titulaires de permis d'apprenti conducteur et pour les 24 premiers mois de détention du permis de conduire.

Par ailleurs, les mesures suivantes pour tous les conducteurs entrent également en vigueur :

suspension immédiate du permis de conduire pour une période de 7 jours à la suite d'une infraction à l'article 327 du Code de la sécurité routière (vitesse ou action imprudente), et ce, pour toutes les classes de permis de conduire;

zéro alcool pour le permis d'apprenti conducteur lors de l'ajout d'une classe.

Citations

« Ces nouvelles mesures auront des répercussions positives pour la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Elles traduisent la volonté de notre gouvernement de renforcer l'encadrement de la conduite à moto afin d'encourager l'adoption de comportements responsables chez les nouveaux motocyclistes. En intervenant sur des facteurs de risque, nous faisons un pas concret vers un réseau routier plus sécuritaire et plus responsable. »

M. Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« On le fait pour sauver des vies. Chaque vie sauvée, c'est une grande victoire. En sévissant contre les comportements imprudents de tous les conducteurs et en encadrant mieux les premières années de conduite d'une moto, nous protégeons davantage les usagers de la route. Il faut aussi se rappeler que conduire une moto est une tâche complexe et exigeante qui demande énormément de jugement et une vigilance constante. »

M. Serge Lamontagne, président-directeur général de la SAAQ

Faits saillants

Les motocyclistes ayant moins de trois ans d'expérience de conduite sont surreprésentés dans les accidents entraînant des préjudices corporels. Selon les données actuarielles de la SAAQ, le type de motocyclette et l'expérience de conduite ont un effet significatif sur la fréquence d'accident.

Une moto devant être maintenue en équilibre, il est primordial de garder le maximum de ses capacités, sans consommation d'alcool, surtout pendant la période d'apprentissage et d'acquisition d'expérience avec ce type de véhicule.

De 2020 à 2024, en moyenne annuellement, 2194 conductrices et conducteurs ont été reconnus coupables d'une infraction à l'article 327 du Code de la sécurité routière pour vitesse ou action imprudente.

Liens pertinents

Projet de loi numéro 22 - Sanctionné (2022, chapitre 13)

Projet de loi numéro 48 - Sanctionné (2024, chapitre 10)

Projet de loi numéro 48 - Sanctionné (2024, chapitre 10)

Source :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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