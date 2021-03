Reprise de la séance d'information publique le 31 mars 2021

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - exo tient à informer sa clientèle que la reprise de la séance d'information publique virtuelle se tiendra mercredi 31 mars 2021, à 17 heures.

La séance du 24 mars 2021 a été interrompue en raison d'une panne d'électricité majeure touchant le secteur où les bureaux de fournisseur de service de diffusion sont situés.

Le 31 mars prochain, exo répondra en priorité aux questions du public reçues lors de la séance d'information publique du 24 mars. Les participants pourront également poser leurs questions en direct, dans le fil de commentaires Facebook de la webdiffusion sur Facebook. Si le temps le permet, ces nouvelles questions seront abordées en direct. Certaines questions pourront aussi faire l'objet d'une réponse écrite lors de l'événement.

Pour assister à la diffusion en ligne de la séance d'information publique du 31 mars prochain : www.facebook.com/alloexo

Pour obtenir les modalités de la séance d'information publique du 31 mars prochain : exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/