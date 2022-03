Représentativité des femmes sur la scène municipale - Le conseil d'administration de l'UMQ désormais paritaire

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une réunion aujourd'hui de sa Commission Femmes et gouvernance, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé que son conseil d'administration a atteint la parité entre les femmes et les hommes, une première depuis la fondation de l'organisation, en 1919, et une première pour une union municipale.

En effet, à l'issue du processus d'élection tenu au cours des dernières semaines pour désigner les 15 représentantes et représentants des caucus régionaux au conseil pour le mandat 2022-2024, six mairesses ont été élues ou réélues. Cette progression portera, à compter du 1er avril prochain, à 25 le nombre de femmes siégeant au conseil de l'Union (composé de 50 élues et élus).

Soulignons que l'UMQ atteint ainsi l'une des cibles qu'elle s'était fixée dans sa politique d'égalité entre les femmes et les hommes, intitulée En mouvement pour la parité et adoptée en 2019. La politique, une mesure-phare de la planification stratégique 2018-2022 de l'Union, proposait en effet 15 mesures pour renforcer la démocratie municipale en favorisant la pleine participation des femmes au sein de l'organisation et pour permettre à l'UMQ de devenir un modèle en faisant la promotion des meilleures pratiques en cette matière.

« Les nombreux efforts déployés par l'UMQ au cours des dernières années pour encourager davantage d'élues à s'engager au sein de sa gouvernance ont porté leurs fruits! Ce faisant, l'Union montre l'exemple et fait en sorte que sa principale instance décisionnelle est désormais encore plus représentative des membres de l'organisation et de la société québécoise. Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues féminines pour leur implication ainsi que le travail de longue haleine de la Commission Femmes et gouvernance qui a permis cet accomplissement historique dont nous pouvons nous réjouir », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Je suis très fière de constater que les mairesses et les conseillères prennent enfin leur place au sein de leur Union, permettant ainsi la concrétisation de l'une des mesures-clés de notre politique d'égalité, adoptée à l'initiative de la Commission Femmes et gouvernance. Au cours des prochains mois, les membres de la Commission et moi-même poursuivront activement le déploiement de notre plan d'action 2022-2023 pour soutenir les élues nouvellement arrivées en poste, favoriser la pleine participation des femmes dans les instances municipales et au sein de l'UMQ et accompagner et outiller les membres de l'Union dans leurs actions pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes », a conclu madame Julie Bourdon, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Granby.

Annexe : Liste des élues et élus membres du conseil d'administration de l'UMQ (à compter du 1er avril 2022)

M. Daniel Côté

Président de l'UMQ

Maire de Gaspé

M. Martin Damphousse

Deuxième vice-président de l'UMQ

Maire de Varennes

M. Guillaume Tremblay

Deuxième vice-président de l'UMQ

Maire de Mascouche

Mme Maud Allaire

Mairesse de Contrecœur

M. Michel Angers

Maire de Shawinigan

Mme Évelyne Beaudin

Mairesse de Sherbrooke

Mme Sylvie Beaumont

Mairesse d'Alma

Mme France Bélisle

Mairesse de Gatineau

Mme Julie Boivin

Mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines

M. Younes Boukala

Président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ

Conseiller d'arrondissement, Arrondissement de Lachine - Ville de Montréal

Mme Julie Bourdon

Présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ

Mairesse de Granby

M. Stéphane Boyer

Maire de Laval

Mme Julie Brisebois

Mairesse de Senneville

M. Marc-Alexandre Brousseau

Président du Caucus des cités régionales de l'UMQ

Maire de Thetford Mines

Mme Sylvie Bureau

Mairesse de Windsor

M. Guy Caron

Maire de Rimouski

M. Pierre Charron

Maire de Saint-Eustache

Mme Manon Cyr

Mairesse de Chibougamau

Mme Diane Dallaire

Mairesse de Rouyn-Noranda

M. Sébastien D'Astous

Maire d'Amos

M. Joé Deslauriers

Président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ

Maire de Saint-Donat

Mme Geneviève Dubois

Mairesse de Nicolet

Mme Julie Dufour

Mairesse de Saguenay

M. Claude Duplain

Maire de Saint-Raymond

M. Normand Dyotte

Maire de Candiac

Mme Catherine Fournier

Mairesse de Longueuil

M. Normand Grenier

Maire de Charlemagne

Mme Alexandra Labbé

Mairesse de Chambly

Mme Stéphanie Lacoste

Mairesse de Drummondville

M. Xavier-Antoine Lalande

Maire de Saint-Colomban

M. Jean Lamarche

Maire de Trois-Rivières

M. Mathieu Lapointe

Président du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ

Maire de Carleton-sur-Mer

M. Benoit Lauzon

Maire de Thurso

M. Gilles Lehouillier

Maire de Lévis

Mme Isabelle Lessard

Mairesse de Chapais

M. Bruno Marchand

Maire de Québec

M. Beny Masella

Maire de Montréal-Ouest

Mme Sophie Mauzerolle

Conseillère de la Ville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

Mme Lise Michaud

Mairesse de Mercier

M. Yves Montigny

Maire de Baie-Comeau

M. Claude Morin

Maire de Saint-Georges

Mme Dominique Ollivier

Conseillère de la Ville et présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal

M. Christian Ouellette

Maire de Delson

Mme Isabelle Perreault

Mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez

Mme Valérie Plante

Présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ

Mairesse de Montréal

Mme Cathy Poirier

Mairesse de Percé

Mme Christine Poirier

Conseillère municipale à la Ville de Laval

Mme Liza Poulin

Mairesse de Blainville

M. Mathieu Traversy

Maire de Terrebonne

Mme Catherine Vallières-Roland

Conseillère municipale à la Ville de Québec

