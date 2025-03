APRÈS LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION, LA SEMAINE NATIONALE DU REPRENEURIAT EST DE RETOUR EN 2025 !

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) annonce le retour de la Semaine nationale du repreneuriat pour une deuxième édition ! Soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et appuyée par de nombreux partenaires de l'écosystème entrepreneurial québécois, cette semaine de sensibilisation met en lumière le repreneuriat comme moteur essentiel de l'économie du Québec. L'objectif est de poursuivre l'élan amorcé l'an dernier en sensibilisant les entrepreneurs aux occasions du transfert d'entreprises et en mettant en lumière son rôle clé dans la pérennité des entreprises d'ici.

UNE CROISSANCE CONTINUE DES TRANSFERTS D'ENTREPRISES AU QUÉBEC

Entre 2015 et 2021, près de 52 000 entreprises ont été transférées au Québec. Si la tendance se maintient, on peut s'attendre à près de 50 000 transferts d'entreprise au cours des cinq prochaines années. Quant au taux d'intention de vente ou de transfert d'entreprises, il était en 2024 de 6,7 % en moyenne sur les trois premiers trimestres, représentant environ 14 000 entreprises.

À PROPOS DE LA SEMAINE NATIONALE DU REPRENEURIAT

Du 7 au 25 avril 2025, une vaste campagne de sensibilisation se déploiera à travers le Québec pour mettre en lumière les défis et les succès du repreneuriat. Cette initiative mobilisera les acteurs de l'écosystème économique - partenaires, élus et intervenants - afin de souligner le rôle essentiel du repreneuriat dans la pérennité et la croissance des PME québécoises.

La semaine coïncidera avec la tenue de la 8e édition du Sommet du repreneuriat, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 15 et 16 avril. Depuis 2017, cet événement phare rassemble chaque année des centaines de professionnels pour échanger sur les enjeux actuels et partager les meilleures pratiques en transfert d'entreprise.

« Le repreneuriat est primordial pour notre société! Plusieurs entreprises québécoises ont besoin de relève, et il y a de belles occasions à saisir pour les gens d'affaires de chez nous. Je remercie le CTEQ d'organiser cette semaine du repreneuriat, qui met en valeur une pratique déterminante d'accompagnement adapté, autant pour les cédants que les repreneurs, et ce, pour faire prospérer notre économie », souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« La Semaine nationale du repreneuriat est une occasion de faire connaître davantage le repreneuriat au Québec. Reprendre une entreprise, c'est non seulement poursuivre une histoire, mais aussi assurer la pérennité de nos PME. Le Québec traverse actuellement une période économique difficile, il est essentiel de favoriser ce processus pour garantir la stabilité et la croissance, de notre économie et, par conséquent, de notre richesse collective. », indique Alexandre Ollive, président-directeur général du CTEQ.

Inscrivez-vous dès maintenant pour le Sommet du repreneuriat, qui se tiendra les 15 et 16 avril. Réservez vos billets ici : Lien pour l'inscription.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ est un organisme de développement économique qui offre une solution unique combinant une équipe-conseil en transfert d'entreprise et une plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de PME. Service-conseil neutre et personnalisé -- Occasions d'affaires -- Réseau d'affaires -- Formations et événements sont offerts afin de donner les meilleures chances de succès pour la réalisation d'un projet de vente ou d'achat d'entreprise. Le CTEQ possède une expertise dans tous les secteurs d'activités et des mandats dédiés aux milieux de la culture, du tourisme, de la reprise collective et auprès des groupes sous représentés en entrepreneuriat. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

SOURCE Centre de transfert d'entreprise du Québec

Pour plus d'informations: Sarah-Jade Groulx, Chargée relations publiques, communication et événements, Centre de transfert d'entreprise du Québec, [email protected] | 1 844 200-2837 p.1066