Reportage de J.E (TVA) sur le crime organisé dans les casinos

Les représentants des croupiers remettent les pendules à l'heure

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des croupiers et croupières du Casino de Montréal (SCFP 3939) a été contrarié par une information non vérifiée qui s'est retrouvée dans un reportage au sujet du crime organisé dans les casinos, diffusé lors de l'émission J.E à TVA le 26 novembre dernier. Le syndicat juge que l'information en question constitue une sérieuse atteinte à la réputation de ses membres.

On y apprend qu'une personne anonyme décrite comme étant « une source qui travaille au casino » affirme que « les croupières ont peur des criminels qu'elles ont vus aux nouvelles et qui sont à leurs tables. Certaines se demandent si elles doivent les laisser gagner ».

« Le reportage laisse ainsi planer l'idée qu'il est possible de tricher et de laisser gagner certains clients, ce qui est absolument faux. Les croupiers et croupières ne peuvent pas en faire gagner certains et en faire perdre d'autres », déclare le conseiller syndical du SCFP, Jean-Pierre Proulx.

« Peu importe l'individu qui joue, et peu importe la somme qu'une personne mise, le service rendu par les croupiers sera professionnel et semblable. »

Le syndicat rappelle que les croupiers et croupières suivent une formation complète et sérieuse pour exercer leur métier, qu'ils et elles évoluent dans un milieu hautement sécurisé et que tous les individus qui fréquentent les casinos sont soumis aux mêmes diktats des jeux du hasard.

« Laisser insinuer qu'il est possible de tricher et de favoriser certaines joueuses ou certains joueurs place nos travailleurs et travailleuses dans une situation intenable. Nous nous devions de remettre les pendules à l'heure afin de protéger leur réputation. Les conditions dans lesquelles nos membres pratiquent leur métier sont parmi les plus sécuritaires », conclut le conseiller syndical.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3780 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Jean-Pierre Proulx, 514 244-9577, Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/