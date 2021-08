Report du retour au bureau envisagé : une décision qui rappelle l'importance de la vaccination

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) réagit à l'annonce imminente du gouvernement du Québec qui retarde le retour au bureau de ses employés de quelques semaines. Initialement fixé au 7 septembre, le plan de retour progressif des travailleurs ne se fera probablement pas comme prévu à cause de la progression du variant Delta.

« Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement se rend à l'évidence et va prendre la bonne décision pour assurer la sécurité de ses employés. C'est dommage pour les personnes doublement vaccinées qui ont fait leur juste part et qui se voient forcées de rester à la maison à cause de quelques rares réticents », déplore Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ est convaincu que le report du retour au bureau est un argument supplémentaire pour la vaccination.

« Le gouvernement a déjà prévenu que la date pourrait être encore repoussée si le portrait sanitaire ne s'améliore pas. J'espère que cela convainc les hésitants qui ont hâte de retrouver leurs collègues en personne », ajoute Karl Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Victoria Drolet, Attachée de presse, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 888-3312

Liens connexes

https://www.cpq.qc.ca/