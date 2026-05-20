DEC permettra à Amec Corporation et à Bâtiments Unico, deux entreprises manufacturières touchées par les droits de douane américains visant l'aluminium, de demeurer concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

BEAUPRÉ, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, des contributions non remboursables totalisant 1 757 025 $ à deux entreprises de l'industrie de l'aluminium affectées par les droits de douane. Ce soutien est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada.

Les bénéficiaires sont Amec Corporation inc. et Les Bâtiments Unico inc. Par cette intervention, DEC aide ces entreprises qui transforment l'aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité pour demeurer concurrentielles à long terme. La réalisation de ces projets permettra par ailleurs de consolider 120 emplois bien rémunérés dans la région.

Fondée en 1995, Amec Corporation est spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de pièces de haute précision destinées à des secteurs de pointe hautement normés tels que l'aéronautique, l'énergie, le médical, la défense, et l'optique-photonique. L'entreprise reçoit une contribution de 960 952 $ qui lui permettra de moderniser ses équipements de production et d'accélérer son virage numérique grâce à l'implantation de nouveaux logiciels et systèmes intégrés, en plus de déployer une stratégie de commercialisation visant à conquérir de nouveaux marchés.

Pour sa part, Les Bâtiments Unico, une PME qui fabrique des produits de revêtement extérieur en acier et en aluminium, principalement des moulures et des panneaux architecturaux pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, bénéficie d'une contribution de 796 073 $. Cette aide financière lui permettra d'acquérir des équipements de production afin d'améliorer sa productivité et sa capacité de production, renforçant ainsi sa résilience face aux incertitudes tarifaires.

Steeve Lavoie a également profité de l'occasion pour rappeler de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars annoncées le 4 mai dernier par la ministre Joly. Celles-ci visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces mesures comprennent une bonification de 500 millions de dollars de l'IRTT et un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada. Ce programme permettra aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s'adapter à ce contexte commercial inédit.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie de l'aluminium occupe une place centrale dans l'écosystème manufacturier du Québec et contribue de façon essentielle à la vitalité économique de plusieurs régions. Dans un contexte où les droits de douane exercent une pression accrue sur ce pilier de notre économie, il est crucial d'appuyer les entreprises de cette industrie. Par l'entremise de DEC, notre gouvernement soutient les PME afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité, faire évoluer leurs modèles d'affaires et saisir de nouvelles occasions sur les marchés. Cet appui est un investissement direct pour assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Cette aide financière de DEC à Amec usinage et à Bâtiments Unico, deux entreprises bien ancrées dans la région de Québec, reflète l'engagement du gouvernement du Canada à appuyer le développement des PME d'ici qui font preuve de résilience, particulièrement dans le contexte tarifaire qui prévaut. En soutenant ces entreprises dans leurs projets visant entre autres à faire l'acquisition de nouveaux équipements, nous leur donnons un petit coup de pouce pour les aider à maintenir des emplois de qualité et à demeurer compétitives afin de stimuler l'économie régionale. »

Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« Dans le contexte économique actuel, l'appui du gouvernement du Canada, par l'entremise de DEC, envoie un signal fort à l'industrie québécoise de la transformation de l'aluminium. Nous accueillons cette aide avec beaucoup de reconnaissance, puisqu'elle permettra à Amec Corporation de poursuivre son développement en renforçant sa performance manufacturière et son virage numérique avancé, d'accroître sa compétitivité à l'échelle internationale et d'assurer la pérennité de l'entreprise, tout en consolidant des emplois hautement spécialisés ici, au Québec. Cet appui représente également un vote de confiance important envers notre équipe, notre savoir-faire et l'avenir manufacturier de notre région. »

François Doyon, président, AMEC Corporation

« Cette aide financière de DEC représente un levier important pour Unico. Elle nous permettra d'accélérer nos projets d'automatisation et d'acquérir de nouveaux équipements afin de mieux faire face aux défis actuels de notre industrie. C'est notre volonté d'innover et de développer des nouveaux produits plus accessibles, tout en continuant d'offrir des solutions de qualité à nos clients. »

Étienne Audet Gagnon, vice-président, Les Bâtiments Unico

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium, représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]