/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À COQUTLAM/ English
Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
13 mai, 2026, 09:00 ET
COQUITLAM, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody--Coquitlam, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada et Michelle Cooper-Iversen, Directeur des opérations de la Community Land Trust, pour une annonce sur le logement.
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Date :
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Le 13 mai 2026
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Heure :
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10 h 00 (HP)
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Lieu :
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Garden Court
SOURCE Gouvernement du Canada
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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