/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTON/ English
Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
13 mai, 2026, 08:00 ET
13 mai, 2026, 08:00 ET
EDMONTON, AB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gregor Robertson. Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et l'honorable Jason Nixon, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement, pour une annonce concernant le logement.
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Date :
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Le 13 mai 2026
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Heure :
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12 h 15 (HM)
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Lieu :
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GEF Logements pour personnes âgées
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McQueen Place
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10938 142 Street NW
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Edmonton (Alb.)
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T5N 2P8
SOURCE Gouvernement du Canada
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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