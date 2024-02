OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, et la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au rapport du Commissariat à la protection de la vie privée sur les cyberattaques survenues en 2020 :

« Le gouvernement du Canada, comme tous les autres gouvernements et organisations du secteur privé dans le monde, doit faire face à des risques et à des menaces de cybersécurité en constante évolution. C'est la raison pour laquelle nous avons en place des mesures de protection et des procédures efficaces, qui sont continuellement renforcées pour prévenir, déceler et neutraliser les cybermenaces.

Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport des constatations du Commissariat à la protection de la vie privée sur les cyberattaques menées en 2020 contre le gouvernement du Canada.

En août 2020, le gouvernement a rapidement réagi aux cyberattaques contre son service CléGC, utilisé par Emploi et Développement social Canada et d'autres institutions, ainsi que contre les systèmes de gestion de l'authentification et des justificatifs d'identité de l'Agence du revenu du Canada. Ces systèmes ont permis à la population canadienne d'accéder aux prestations d'urgence liées à la COVID-19, élaborées par le gouvernement pour atténuer les répercussions financières sans précédent de la pandémie en 2020. Ces cyberattaques ont utilisé des noms d'usager et des mots de passe volés antérieurement lors d'attaques non reliées dont ont été victimes des tiers non gouvernementaux.

Les ministères se sont rapidement employés à protéger les renseignements personnels des Canadiennes et Canadiens lorsque la menace a été découverte. Le gouvernement du Canada a annulé des milliers de comptes CléGC et verrouillé ceux qui étaient potentiellement touchés. De nouvelles, des mesures de protection ont été ajoutées pour empêcher toute nouvelle activité non autorisée.

Depuis, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Emploi et Développement social Canada, l'Agence du revenu du Canada et Services partagés Canada ont pris des mesures supplémentaires pour mieux protéger les renseignements personnels et coordonner leurs efforts afin de prévenir de futures cybermenaces.

Par exemple, le gouvernement du Canada a mis en œuvre de façon proactive l'authentification multifactorielle pour ses principaux services en ligne et a mis à jour le Plan de gestion des événements de cybersécurité du gouvernement du Canada afin de renforcer et de coordonner les efforts de prévention et d'intervention en cas de cyberincidents touchant le gouvernement du Canada et ses systèmes.

Le droit à la vie privée des Canadiennes et Canadiens est fondamental. Ainsi, le gouvernement du Canada adapte continuellement ses mesures pour protéger leurs renseignements personnels détenus par les institutions gouvernementales. Il continuera de collaborer avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour assurer la sécurité des renseignements personnels des Canadiennes et Canadiens. »

