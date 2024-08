OTTAWA, ON, le 14 août 2024 /CNW/ - Le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a convoqué une première réunion de son Comité d'urgence du Règlement sanitaire international concernant la recrudescence de la mpox 2024. À l'issue de cette réunion, le directeur général de l'OMS a publié une déclaration affirmant que l'augmentation du nombre de cas de mpox en République démocratique du Congo, le nombre croissant de pays en Afrique ainsi que l'émergence d'une nouvelle souche du clade I de la mpox constituent une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Cette déclaration fait suite à celle des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (en anglais seulement), le 13 août, selon laquelle il s'agit d'une urgence de santé publique de portée continentale, la maladie se propageant rapidement de la République démocratique du Congo à d'autres pays africains.

Il n'y a pas eu de cas du clade I de mpox au Canada. Bien que le risque d'infection par le virus de mpox du clade au Canada reste faible à l'heure actuelle, le gouvernement du Canada suit de près l'évolution de la situation en RDC et dans les pays avoisinants et collabore avec ses partenaires nationaux et internationaux pour déterminer les possibilités de soutien.

Une épidémie du clade II de mpox sévit au Canada depuis 2022. Certaines régions du Canada continuent de signaler des cas de clade II, notamment une vague de cas dans la région de Toronto. Les observations actuelles suggèrent que le clade II est moins grave que le clade I.

En collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) surveille le virus de la mpox par le biais de la surveillance des eaux usées au Canada depuis juillet 2022 et a la capacité de faire des tests pour le clade I et le clade II. Les cas de mpox détectés dans les provinces et les territoires doivent être signalés à l'ASPC.

Dans le cadre de ses activités de préparation habituelles, l'ASPC collabore avec Affaires mondiales Canada et ses partenaires pour mettre à jour les évaluations des risques, les orientations de santé publique et les conseils de santé aux voyageurs, le cas échéant. Depuis avril 2024, un avis de santé aux voyageurs de niveau 2 est en vigueur pour la République démocratique du Congo, recommandant aux voyageurs de prendre des précautions sanitaires renforcées. On encourage fortement aux voyageurs à protéger leur entourage et eux-mêmes contre le virus de mpox s'ils se rendent dans des pays touchés par des flambées épidémiques. Il faut davantage faire preuve de vigilance si l'on prévoit d'assister à des rassemblements ou à des événements qui impliquent des interactions étroites, prolongées et fréquentes entre individus, en particulier des activités sexuelles.

En outre, le gouvernement du Canada a assuré un approvisionnement suffisant en vaccins contre la mpox pour soutenir les programmes provinciaux et territoriaux de prévention et de contrôle de la mpox au Canada. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a mis à jour ses directives en mai 2024, recommandant une série de deux doses de vaccin contre la variole chez les adultes présentant un risque élevé d'exposition . À l'heure actuelle, la vaccination du grand public n'est pas recommandée.

Le Canada est un fervent partisan du Fonds, auquel il a contribué à hauteur de 11 millions de dollars canadiens depuis 2018, dont 2 millions de dollars canadiens en 2024. L'OMS a versé une somme provenant du FCE en réponse à l'épidémie en cours de mpox en République démocratique du Congo et dans d'autres pays d'Afrique. Le Canada explore d'autres voies pour soutenir la réponse mondiale en étroite collaboration avec l'OMS et Gavi, l'Alliance du Vaccin.

Affaires mondiales Canada collabore avec Gavi pour examiner toutes les possibilités d'engagement du Canada, y compris les dons potentiels, afin de garantir que les vaccins parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Depuis 2000, le Canada a versé plus de 1,6 milliard de dollars à Gavi sous forme de financement de base. Durant la pandémie de COVID-19, le Canada a également été l'un des principaux donateurs à soutenir les efforts de Gavi pour améliorer l'accès aux vaccins dans le monde.

Le gouvernement du Canada est impatient d'examiner les recommandations de l'OMS qui seront publiées dans les prochains jours et d'examiner comment il peut apporter de l'aide supplémentaire. Le gouvernement continue de suivre de près la situation, et fournira des mises à jour sur sa réponse à mesure que la situation évolue.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]