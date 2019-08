Réponse d'EDC à la déclaration provisoire de Bombardier sur l'enquête de la Banque mondiale

OTTAWA, le 1 août 2019 /CNW/ - Pour accompagner la présentation de ses résultats trimestriels, Bombardier a fait aujourd'hui une déclaration sur l'enquête en cours de la Banque mondiale, qui s'intéresse à un contrat en Azerbaïdjan octroyé à Bombardier Transport en 2013. La déclaration indique notamment plusieurs mesures prises par l'entreprise à ce sujet.

Exportation et développement Canada (EDC) salue la déclaration de Bombardier. Elle prend également acte des actions positives que l'entreprise a posées jusqu'à maintenant, comme le lancement de son propre examen interne et l'engagement à prendre les mesures qui s'imposent.

Même si EDC ne participait pas à la transaction visée par l'enquête, elle n'en est pas moins préoccupée par les allégations circulant dans les médias. Soyons clairs : ces allégations concernent la fuite d'un document confidentiel et ne reflètent pas la décision définitive de la Banque mondiale. En tant qu'organisme de crédit à l'exportation du Canada, EDC prend toutefois au sérieux toutes les questions relatives à la conduite responsable des affaires, qu'il s'agisse de ses propres activités ou de celles de ses clients.

Comme le souligne la déclaration, EDC a fait appel à un tiers pour réaliser une évaluation indépendante des systèmes et des pratiques de conformité de Bombardier. Par cet exercice, la Société décidera de l'avenir de sa collaboration avec Bombardier, et notamment des éventuelles mesures additionnelles qu'elle devra prendre pour garantir l'exemplarité de son processus de contrôle préalable et l'exécution responsable de toutes les activités qu'elle soutient. L'évaluation sera effectuée avec l'entière collaboration de Bombardier, et EDC s'engage à en présenter les résultats.

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

