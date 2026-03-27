OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Au Canada, les communautés continuent de subir des méfaits disproportionnés liés à la crise des drogues toxiques, ainsi que des difficultés interdépendantes liées à la consommation de substances, à la santé mentale et à la précarité du logement. Cette crise est complexe et revêt de multiples facettes; nous devons donc travailler de concert à tous les niveaux pour coordonner nos efforts afin de rendre les communautés plus saines et plus sûres.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 936 000 dollars provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) à trois projets dans le Canada atlantique. Ces projets, qui ont commencé au printemps dernier, ont contribué à améliorer l'accès et la disponibilité des services de santé liés à la consommation de substances, des soutiens sociaux et des programmes adaptés à la culture.

Par l'intermédiaire du FUT, le gouvernement du Canada accorde des fonds aux municipalités et aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin de répondre aux besoins urgents liés à la crise des drogues toxiques. Le FUT soutient les services de traitement et de rétablissement, ainsi que les services de prévention et de réduction des méfaits. Les organismes qui ont reçu des fonds par l'intermédiaire du FUT offrent une gamme de services de santé urgents et immédiats, de soutiens sociaux et de programmes adaptés à la culture qui sauvent des vies et améliorent les résultats en matière de santé dans leurs communautés.

Citation

« Nous reconnaissons que les communautés locales et autochtones sont les mieux placées pour comprendre les répercussions de cette crise et les besoins spécifiques de leurs membres. Leur rôle de premier plan garantit que les soins sont offerts avec compassion, respect et compréhension culturelle. Les initiatives annoncées aujourd'hui ont élargi l'accès aux services de santé liés à la consommation de substances, renforcé les soutiens sociaux et amélioré l'offre de programmes adaptés à la culture pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le budget de 2024 a alloué 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à apporter des réponses rapides à la crise des drogues toxiques.

À ce jour, le FUT a octroyé plus de 113 millions de dollars à 110 projets dans tout le Canada.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel de propositions dans le cadre du FUT pour des projets relevant de l'exercice budgétaire 2026-2027. Les nouveaux projets sélectionnés pour bénéficier d'un financement devraient démarrer au printemps et à l'été 2026.

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SOURCE Santé Canada (SC)

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