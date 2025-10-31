YELLOWKNIFE, NT, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 1,6 million de dollars pour le Programme amélioré d'approche dans les rues de Yellowknife et le Programme de réduction des risques et de soutien Sahtu, dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT). Ces projets répondront aux besoins critiques liés à la consommation de substances et aux dépendances dans les communautés des Territoires du Nord-Ouest.

Par l'intermédiaire du FUT, le gouvernement du Canada aide les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre aux besoins urgents liés à la consommation de substances et aux surdoses, afin de renforcer les capacités locales et de donner accès à des programmes et à des services adaptés sur le plan culturel, tenant compte des traumatismes et fondés sur des données probantes.

« Il n'existe pas d'approche unique pour résoudre la crise des surdoses, et aucune communauté ne peut y parvenir seule. En investissant dans des initiatives communautaires, adaptées à la culture et fondées sur des données probantes comme celle-ci, nous veillons à ce que les gens aient accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin, près de chez eux. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les communautés des Territoires du Nord-Ouest continuent de lutter contre les effets dévastateurs de la crise des drogues. C'est pourquoi nous investissons dans des initiatives communautaires telles que le Programme amélioré d'approche dans les rues de Yellowknife et le Programme de réduction des risques et de soutien Sahtu, afin d'offrir du soutien et des services supplémentaires fondés sur les soins et les connaissances communautaires. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars sur trois ans pour un fonds d'urgence destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à réagir rapidement à la crise des surdoses.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel à propositions dans le cadre du FUT pour des projets pour l'exercice 2026-2027.

