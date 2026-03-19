Les syndicats du Canada appellent à une intervention immédiate parce que le choc pétrolier mondial fait augmenter les coûts pour la population canadienne

OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les événements récents ayant trait aux perturbations énergétiques mondiales - des conflits avec l'Iran aux contraintes imposées à l'alimentation en combustible et aux réserves stratégiques - indiquent clairement qu'on demande encore une fois aux travailleuses et travailleurs d'amortir le choc causé par des événements tout à fait indépendants de leur volonté.

Il n'y a pas de choc de l'approvisionnement intérieur au Canada. Le coût du raffinage de l'essence au Canada n'a pas augmenté subitement. Pourtant, les prix à la pompe augmentent exponentiellement et les travailleuses et travailleurs en portent le fardeau.

Nous nous sommes déjà trouvés dans cette situation. Après l'invasion de l'Ukraine, les géants pétroliers mondiaux ont réalisé des profits sans précédent, soit près d'un billion de dollars dans le monde entier en 2022, alors que les familles luttaient pour faire face à la hausse des coûts.

Quand l'instabilité mondiale fait augmenter les coûts du combustible et du transport, cela ne donne pas lieu qu'à une hausse des prix de l'essence à la pompe. Cela fait augmenter le coût de l'épicerie, du chauffage et des produits de nécessité courante. Et ce sont les familles travailleuses qui en sentent le plus les effets.

Il est vrai que le gouvernement fédéral ne contrôle pas les marchés pétroliers mondiaux, mais il doit prendre des mesures décisives pour protéger les Canadiennes et Canadiens contre les pires répercussions en leur apportant une aide en temps opportun.

Les syndicats du Canada appellent à la prise immédiate de trois mesures qui changeraient vraiment les choses :

Élargir les soutiens s'adressant aux membres de la classe travailleuse du Canada, y compris l'Allocation canadienne pour les travailleurs et les mesures d'amélioration de l'abordabilité ayant trait à l'épicerie. Adopter une réduction du prix du combustible pour aider les consommatrices et consommateurs à supporter la hausse des coûts de l'énergie. L'aide devrait être ciblée et versée en temps opportun et n'être apportée qu'aux personnes qui en ont le plus besoin. Exiger que les PDG des sociétés pétrolières les plus grandes du Canada expliquent comment ils maintiendront les prix de l'essence bas à la pompe. La population canadienne mérite que l'établissement des prix soit transparent et que des comptes soient rendus à son sujet, particulièrement en ces temps où de nombreuses entreprises continuent à réaliser des profits record.

Bien que ce soient les provinces qui ont la compétence principale dans le domaine des prix de l'essence et du chauffage, sauf en cas d'urgence nationale, ce n'est pas une raison de ne rien faire. Les gouvernements de tous les ordres doivent travailler ensemble pour protéger les Canadiennes et Canadiens contre la hausse des coûts.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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