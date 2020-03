Répondre aux besoins urgents liés à la COVID-19 dans les communautés autochtones

OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN, le 26 mars 2020 /CNW/ - La santé, la sécurité et le bien-être de tous les résidents du Canada, y compris les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, sont une priorité absolue pour tous et le demeureront. Le Canada reconnaît que les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis comptent parmi les plus vulnérables, et pendant cette crise en particulier, ceux qui vivent dans des régions du pays éloignées ou accessibles seulement par avion sont particulièrement vulnérables. Les communautés sont incroyablement résilientes et débordent de solutions et d'idées novatrices. C'est pourquoi nous devons soutenir les mesures fondées sur les distinctions afin d'améliorer la réponse de la santé publique pour les communautés autochtones et donner à celles-ci la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques cernés par leurs membres.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a présenté les détails du nouveau Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce fonds, qui est fondé sur les distinctions et totalise 305 millions de dollars, servira à répondre à des besoins immédiats en lien avec la COVID-19 des communautés inuites, métisses et des Premières Nations.

Le Fonds de soutien aux communautés autochtones sera distribué comme suit :

215 millions de dollars pour les Premières Nations, qui seront alloués à chaque Première Nation en fonction de la population, de l'éloignement et du bien-être de la communauté;

45 millions de dollars pour les Inuits, qui seront versés à chacune des quatre organisations de revendications territoriales par le biais d'une allocation déterminée par l'Inuit Tapiriit Kanatami et les organisations régionales de revendications territoriales inuites;

30 millions de dollars pour les communautés de la Nation métisse, qui seront versés à chacune de ses organisations membres;

15 millions de dollars pour les organisations autochtones régionales et urbaines qui soutiennent leurs membres vivant loin de leur communauté, et pour les organisations régionales telles que les centres d'amitié et le Métis Settlements General Council en Alberta .

Ces nouveaux fonds seront versés directement aux communautés et aux groupes autochtones de tout le pays et offriront aux dirigeants autochtones la souplesse dont ils ont besoin pour répondre aux besoins immédiats de leur communauté alors qu'elles se préparent et réagissent à la propagation de la COVID-19. Ces fonds pourraient être utilisés pour appuyer les mesures suivantes, sans s'y limiter :

soutien aux Aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

soutien pour contrer l'insécurité alimentaire;

soutien à l'enfance, notamment en éducation;

aide en santé mentale et services d'intervention d'urgence.

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Le Fonds s'ajoute au financement basé sur les besoins destiné aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis par le biais du Fonds de réponse à la COVID-19 annoncé le 11 mars 2020 et aux 50 millions de dollars fournis initialement pour soutenir la réponse immédiate en matière de santé publique. Pour soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence, nous avons également créé un fonds de 10 millions de dollars pour les refuges d'urgence visant à prévenir la violence familiale dans les réserves et au Yukon, comme l'a annoncé le premier ministre Justin Trudeau le 18 mars 2020.

Le Fonds de soutien aux communautés autochtones s'ajoute également au soutien fondé sur les besoins pour traiter les questions de santé publique, notamment pour ce qui est d'offrir des équipements de protection individuelle et des services de dépistage au personnel de la santé. Il s'ajoute aussi au financement fondé sur les besoins pour répondre à la hausse de la demande d'aide au revenu et de programmes de planification des mesures d'urgence.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis bénéficieront également de tous les efforts du gouvernement pour appuyer et améliorer la réponse sanitaire à la COVID-19, et pour réduire l'effet de la situation sur les travailleurs et les entreprises. Le gouvernement du Canada reconnaît qu'un soutien plus important pourrait être nécessaire et continuera à offrir un appui financier aux communautés autochtones pour répondre à leurs besoins en constante évolution.

Citations

« Nous avons agi sur-le-champ en prenant des mesures importantes et décisives pour aider les Premières Nations, les Métis et les Inuits à se préparer à la COVID-19 et à répondre aux besoins qui en découleront. Ces mesures sont le fruit de discussions cruciales avec les dirigeants autochtones et les communautés autochtones de l'ensemble du Canada. Ce nouveau fonds de soutien aux communautés autochtones est un soutien de plus pour permettre aux dirigeants inuits, métis et des Premières Nations de prendre des mesures pour répondre aux besoins de leur population au fur et à mesure qu'ils évolueront, et de décider eux-mêmes comment orienter l'aide essentielle pour régler rapidement cette situation d'urgence sanitaire. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada aide les communautés autochtones à mettre en place des mesures pour se préparer à la COVID-19 et y faire face. Nous travaillons pour faire en sorte que les communautés aient accès aux ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins, à des communications ouvertes, à de l'équipement de protection individuelle et à d'autres fournitures médicales qui leur permettront d'être plus résilientes face à ce virus. »

Dr Tom Wong

Médecin hygiéniste en chef de la santé publique pour Services aux Autochtones Canada

Faits en bref

Pour en savoir plus sur la façon dont le Fonds de soutien aux communautés autochtones sera réparti, consulter canada.ca/coronavirus-info-autochtones.

Les Autochtones et les entreprises autochtones sont invités à prendre connaissance des autres mesures prévues dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19 du gouvernement du Canada, au titre duquel elles pourraient être admissibles à un soutien additionnel.

À titre de rappel, la meilleure façon d'atténuer les risques associés à la COVID-19 est de pratiquer la distanciation sociale et l'hygiène des mains et l'étiquette de la toux et des éternuements fréquents. Nettoyez et désinfectez les objets et surfaces fréquemment touchés, tels que les jouets et les poignées de porte.

Services aux Autochtones Canada travaille rapidement avec des délais d'exécution rapides pour traiter les demandes d'équipement de protection individuelle afin de s'assurer que les communautés des Premières Nations sont prêtes à répondre à la COVID-19 le plus efficacement possible.

En date du 25 mars 2020, Services aux Autochtones Canada a expédié ou livré 170 équipements de protection individuelle, dont 32 sont en voie d'être acheminés.

Produit connexe

Fonds de soutien aux communautés autochtones - répartition par région

Liens connexes

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

Le coronavirus (COVID-19) et les communautés autochtones

Le premier ministre présente la réponse du Canada à la COVID-19

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch



Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Vanessa Adams, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, 343-543-7645; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]