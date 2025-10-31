TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 19 millions de dollars à 21 projets en Ontario provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT), et de plus de 17 millions de dollars à 13 projets en Ontario dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

Par l'intermédiaire du FUT, le gouvernement du Canada aide les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre aux besoins urgents liés à la consommation de substances et aux surdoses. Le FUT met l'accent sur le soutien au traitement et au rétablissement, ainsi que sur la prévention et la réduction des méfaits. Il finance des projets qui répondent à des besoins immédiats, tels qu'ils sont définis par les communautés, afin de renforcer les capacités locales et de donner accès à des programmes et à des services adaptés sur le plan culturel, tenant compte des traumatismes et fondés sur des données probantes.

Le PUDS fournit du financement à durée limitée à plusieurs projets communautaires innovants qui mettent l'accent sur la prévention et la réduction des méfaits. Ces initiatives apportent un soutien essentiel en mettant en contact les personnes avec des programmes et des services adaptés à leur culture et qui tiennent compte des traumatismes subis par ces dernières.

"Il n'existe pas d'approche unique pour résoudre la crise des surdoses, et aucune communauté ne peut y parvenir seule. En investissant dans des initiatives communautaires qui sont adaptées culturellement et fondées sur des données probantes, nous veillons à ce que les gens aient accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin, près de chez eux."

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Le centre-ville de Toronto, comme de nombreuses régions de l'Ontario, a été confronté à des défis liés à la crise des surdoses. J'ai pu constater de mes propres yeux la compassion et l'engagement des organisations locales qui travaillent en première ligne pour servir notre communauté et répondre aux besoins des personnes aux prises avec une dépendance. Ces projets sauvent des vies aujourd'hui et ouvrent la voie à un rétablissement à long terme. »

Maggie Chi

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances et le Fonds d'urgence pour le traitement ont une incidence importante sur la ville de Toronto en soutenant des solutions communautaires qui répondent aux besoins complexes de nos résidents. Grâce à ces investissements, nous contribuons à bâtir une ville plus saine et plus sûre pour tous. »

Chi Nguyen

Députée de Spadina - Harbourfront

Faits en bref

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à réagir rapidement à la crise des surdoses.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel à propositions dans le cadre du FUT pour des projets pour l'exercice 2026-2027.

Depuis 2017, plus de 755 millions de dollars ont été investis dans plus de 465 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

