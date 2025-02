WINNIPEG, MB, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Les parents méritent d'avoir accès à des services de garde d'enfants qui conviennent à leur mode de vie, qu'ils travaillent le quart de nuit à l'hôpital, terminent leurs études ou élèvent leur famille dans une collectivité rurale ou éloignée. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent dans des solutions concrètes et pratiques : créer davantage de places en garderie dans les milieux de travail et d'études des parents et offrir des heures d'ouverture prolongées ainsi que de meilleures options dans des collectivités rurales et éloignées, afin que ces parents puissent obtenir des services de garde qui répondent réellement à leurs besoins.

Aujourd'hui, à l'hôpital Saint-Boniface de Winnipeg, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre des Sports, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et député de la circonscription Winnipeg-Sud, l'honorable Terry Duguid, en compagnie de la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, l'honorable Tracy Schmidt, ont annoncé la création de plus de 700 nouvelles places abordables partout au Manitoba. Cela comprend environ 324 places en service de garde dans des établissements de soins de santé et 384 nouvelles places en partenariat avec trois divisions scolaires publiques et deux établissements postsecondaires pour les enfants de six ans et moins.

Ces nouvelles places s'ajoutent à celles qui ont été annoncées en août, lesquelles ont permis d'ajouter plus de 200 places créées au moyen de technologies de construction hybrides dans des garderies préfabriquées à Lorette, Saint-Adolphe et Stony Mountain. Les établissements préfabriqués constituent une solution intelligente et rapide à la pénurie de places en garderie. Construits hors site parallèlement aux travaux de préparation sur le terrain, ils peuvent être livrés, assemblés et encloisonnés en seulement cinq jours, et être opérationnels en moins de douze mois.

Au fur et à mesure que de nouvelles places en garderie sont créées, davantage d'éducateurs de la petite enfance talentueux doivent également être formés pour répondre à la demande. Pour constituer cette main-d'œuvre remarquable, les gouvernements du Canada et du Manitoba réalisent des investissements dans la formation professionnelle et l'éducation, notamment l'octroi de 5,8 millions de dollars pour l'élaboration d'un programme de remboursement des frais de scolarité qui prévoit jusqu'à 5 000 $ de remboursement pour les étudiants des programmes de formation en éducation de la petite enfance. Des fonds sont également réservés pour soutenir les nouveaux arrivants et les étudiants autochtones qui font leur entrée dans la profession, afin qu'un plus grand nombre de professionnels formés soient prêts à répondre à la demande. Les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent dans la formation professionnelle et les activités d'enseignements suivantes :

La Fédération métisse du Manitoba reçoit des fonds pour poursuivre son programme visant à former jusqu'à 50 nouveaux arrivants ukrainiens et à favoriser leur embauche.

reçoit des fonds pour poursuivre son programme visant à former jusqu'à 50 nouveaux arrivants ukrainiens et à favoriser leur embauche. Le Urban Circle Training Centre reçoit des fonds pour soutenir son programme visant à former 30 étudiants autochtones dans le domaine de l'éducation à la petite enfance.

La subvention pour l'éducation de la petite enfance en plein air fournit des fonds aux établissements de garde d'enfants afin d'accroître les activités extérieures et fondées sur le territoire, ou de créer de nouveaux programmes axés sur la nature. Cette subvention est versée aux centres sans but lucratif et aux prématernelles (jusqu'à 25 000 dollars) et aux garderies à domicile autorisées (jusqu'à 2 500 dollars).

Les gouvernements du Canada et du Manitoba sortent des sentiers battus en investissant dans des solutions novatrices qui font croître la main-d'œuvre et permettent aux familles d'accéder rapidement à des services de garde abordables et de grande qualité, peu importe où elles vivent, travaillent et étudient, que ce soit dans des grandes villes, des zones rurales, des régions éloignées ou encore dans des collectivités autochtones. À l'heure actuelle, la création de plus de 9 200 places en garderie a été annoncée au Manitoba, ce qui permettra aux familles d'économiser annuellement jusqu'à 2 800 $ par enfant.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continuent de faire des investissements transformateurs afin de réduire les listes d'attente pour les familles et de leur permettre d'accéder à des services de garde à des prix abordables. Et cela porte ses fruits. Les familles de plus de 750 000 enfants d'un bout à l'autre du Canada profitent déjà de services de garde abordables et de grande qualité. Les provinces et les territoires ont déjà annoncé l'apport de mesures qui serviront à créer plus de 150 000 nouvelles places en garderie. Ce nombre représente plus de la moitié des 250 000 nouvelles places réglementées que le gouvernement du Canada compte créer d'ici mars 2026. En collaborant, les gouvernements aident un plus grand nombre de familles à accéder à des services de garde abordables qui répondent aux besoins des parents près de chez eux.

« Nous devons répondre aux besoins des parents là où ils se trouvent. Les parents ne devraient pas avoir à choisir entre recevoir un salaire et trouver une garderie qui convient à leur famille. Nous collaborons avec le gouvernement du Manitoba en vue de créer plus de places en garderie, et ce, plus rapidement, afin de réduire les listes d'attente pour les familles et de leur permettre d'avoir accès à des services de garde abordables qui répondent à leurs besoins, que ceux-ci soient à proximité du lieu de travail, de l'école ou de leur domicile. Nous cherchons également à faire en sorte que la profession d'éducateur de la petite enfance soit plus attrayante pour un plus grand nombre de personnes, puisque l'excellence des services de garde repose d'abord et avant tout sur le travail d'excellents éducateurs. »

- L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les parents ne devraient pas avoir à faire des pieds et des mains pour trouver un service de garde qui correspond à leur mode de vie. Qu'ils travaillent par quarts, qu'ils soient aux études ou qu'ils vivent dans une communauté rurale, ils méritent d'avoir de vraies options. Avec l'annonce de la création de plus de 9 200 nouvelles places partout au Manitoba, y compris dans des hôpitaux, des écoles et des établissements postsecondaires, nous rendons la garde d'enfants plus accessible là où les parents en ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et député de Winnipeg-Sud

« L'ajout de 104 places en garderie à l'Hôpital St. Boniface, le deuxième plus grand hôpital du Manitoba, est une excellente nouvelle. C'est aussi exemple concret de la manière dont les investissements en faveur de l'éducation de la petite enfance peuvent améliorer la vie des enfants et des familles à mesure que le gouvernement continue de collaborer étroitement avec les provinces pour créer plus de places abordables dans les garderies. »

- L'honorable Dan Vandal, député Saint-Boniface-Saint-Vital

« Soutenir les familles, cela signifie soutenir la garde d'enfants. Accroître l'accès à des places abordables en service de garde permet aux parents de travailler ou de poursuivre leurs études. Je suis fier de cet investissement en faveur des familles, il renforcera nos collectivités. »

- Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Nous investissons dans les places en garderie pour répondre aux besoins des parents et des éducateurs afin de rendre la vie plus facile pour les familles. Notre gouvernement continue de bâtir un système complet de garde d'enfants : créer des places qui répondent aux besoins des familles, offrir des programmes d'études qui attirent et soutiennent les professionnels de la garde d'enfants et investir dans les résultats d'apprentissage pour une expérience de qualité dans l'éducation de la petite enfance. »

- L'honorable Tracy Schmidt, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance

« Nous savons que les fournisseurs de soins de santé ne travaillent pas selon l'horaire régulier des garderies. Investir en faveur de places dans un service de garde à l'intérieur des hôpitaux donne au personnel de la santé la flexibilité dont ils ont besoin pour prendre soin de leurs enfants, à l'endroit et au moment qui leur conviennent, et ainsi prendre soin des Manitobains. C'est une des manières pour nous d'aider ceux qui sont en première ligne à atteindre un équilibre travail-vie personnelle, et de garder nos travailleurs de la santé dans les hôpitaux. »

- L'honorable Uzoma Asagwara, ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba

« Cette initiative importante s'inscrit dans nos efforts de recrutement et de maintien en poste de personnel des soins de santé. Nous envisageons une garderie conçue sur mesure pour le personnel d'un hôpital moderne, qui offre des heures prolongées pour les gens qui travaillent par quarts et qui dispose d'un nombre garanti de places pour les enfants des employés de l'hôpital. Notre vision est que la garderie reconnaîtra également la place de longue date qu'occupe l'hôpital dans la communauté de Saint-Boniface, ainsi que notre rôle en tant que centre de services bilingue désigné par le gouvernement provincial, en offrant un milieu de garde d'enfants bilingue, en français et en anglais. »

- Nicole Aminot, présidente et directrice générale de l'Hôpital St-Boniface

Faits en bref

Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , 2021-2022 à 2025-2026, le gouvernement du Canada investit environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans. Ces fonds aideront à réduire les frais à la charge des parents pour les places réglementées dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ en moyenne et à élargir l'accès à des services de garde inclusifs et de grande qualité pour les enfants de moins de sept ans.

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , 2021-2022 à 2025-2026, le gouvernement du investit environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans. Ces fonds aideront à réduire les frais à la charge des parents pour les places réglementées dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ en moyenne et à élargir l'accès à des services de garde inclusifs et de grande qualité pour les enfants de moins de sept ans. Les 700 nouvelles places abordables en garderie appuient l'engagement conjoint de créer 23 000 nouvelles places à temps plein dans l'ensemble de la province d'ici mars 2026.

En février 2025, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont signé le Plan d'action dans le cadre du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui explique comment le Manitoba investira 20,9 millions de dollars en financement fédéral sur trois ans pour appuyer la création d'environ 324 places en garderie dans les établissements de santé de la province.

et du ont signé le Plan d'action dans le cadre du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui explique comment le investira 20,9 millions de dollars en financement fédéral sur trois ans pour appuyer la création d'environ 324 places en garderie dans les établissements de santé de la province. Le Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants s'adressera exclusivement aux fournisseurs de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants publics et sans but lucratif, y compris ceux qui offrent des services de garde à des heures atypiques, compte tenu des difficultés particulières qu'ils éprouvent en ce qui a trait au financement des coûts d'investissement.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur pouvant atteindre 30 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. En plus des financements alloués depuis 2016, y compris ceux en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de près de 40 milliards de dollars au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfant

