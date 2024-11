Répertoire culture-éducation - Lancement de l'appel de candidatures pour les écrivaines, écrivains et artistes professionnelles et professionnels

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son appel de candidatures annuel pour le Répertoire culture-éducation, le ministère de la Culture et des Communications recevra les inscriptions d'écrivaines, d'écrivains et d'artistes professionnelles et professionnels jusqu'au 17 décembre 2024. Les personnes intéressées et admissibles peuvent soumettre leur dossier en ligne.

Après une analyse rigoureuse par des comités d'experts, les candidatures retenues seront diffusées dans le Répertoire au début de l'année scolaire 2025-2026. Elles s'ajouteront ainsi aux 2600 fiches d'information déjà disponibles permettant aux personnes ou organismes désirant organiser des activités culturelles de découvrir une panoplie d'idées inspirantes et d'entrer en contact avec les ressources qui les offrent.

Faits saillants

Le présent appel de candidatures pour les écrivaines, écrivains et artistes professionnelles et professionnels se déroulera du 14 novembre au 17 décembre 2024. Il est lancé dans le but d'enrichir le Répertoire culture-éducation.

Les activités artistiques et littéraires offertes par les écrivaines, les écrivains et les artistes professionnelles et professionnels qui sont inscrits au Répertoire culture-éducation peuvent être admissibles à diverses mesures de soutien telles que le programme La culture à l'école, géré par le ministère de l'Éducation.

Les personnes dont la candidature aura été refusée auront la possibilité de déposer un nouveau dossier lors du prochain appel de candidatures.

Pour obtenir plus d'information, consultez le Répertoire culture-éducation.

