QUÉBEC, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, invitent les écrivaines et les écrivains ainsi que les artistes professionnels qui souhaitent offrir des activités artistiques et littéraires aux tout-petits, aux élèves et aux étudiants dans les écoles du Québec à soumettre leur candidature en vue d'une inscription au Répertoire culture-éducation.

Appel de candidatures

Les artistes et les écrivains peuvent soumettre leur candidature du 22 octobre 2020 (à partir de 10 h) jusqu'au 15 janvier 2021 à l'adresse suivante : https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/inscription. Les candidatures retenues seront diffusées dans ce répertoire à compter de l'automne 2021 et y resteront pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les artistes et les écrivains professionnels sont invités à présenter des ateliers qui répondent aux directives de santé publique. Il est à noter que les ressources qui figurent déjà au Répertoire n'ont pas à s'inscrire de nouveau. Les organismes culturels peuvent, quant à eux, s'inscrire en tout temps.

Rappelons que le Répertoire culture-éducation est notamment associé au programme La culture à l'école et à la mesure Sorties scolaires en milieu culturel du ministère de l'Éducation, de même qu'à l'appel de projets Appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications. De plus, le Répertoire peut être utilisé par tout intervenant qui souhaite organiser une activité culturelle parascolaire ou dans le milieu des services de garde éducatifs à l'enfance, au collège, à l'université, etc.

Citations :

« Les expériences culturelles sont essentielles dans le parcours éducatif de nos enfants et de nos jeunes, car elles nourrissent leur imaginaire et stimulent leur créativité. Grâce à ce nouvel appel de candidatures, l'outil formidable qu'est le Répertoire culture-éducation s'enrichira d'activités culturelles variées qui pourront être offertes aux jeunes à la grandeur du Québec. Je suis fière de constater que, malgré la crise sanitaire, le milieu culturel québécois demeure dynamique et mobilisé auprès de ses publics, et je l'en remercie. Aller à la rencontre de nos jeunes, dans leurs milieux scolaires, est un geste d'engagement qui non seulement offre à nos tout-petits, élèves et étudiants un accès privilégié à la culture, mais aussi leur permet d'en éprouver une grande fierté! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les écoles du Québec jouent un rôle important dans le développement de l'intérêt des jeunes pour les arts et la littérature, sous toutes leurs formes. Je suis très heureux de travailler avec la ministre de la Culture et des Communications à la valorisation et à la diffusion de notre culture dans nos établissements scolaires. Il est important que nos jeunes soient inspirés par des artistes et des auteurs d'ici et je me réjouis que cette initiative le permette. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le Répertoire culture-éducation présente le profil de plus de 2 000 artistes, écrivaines, écrivains et organismes culturels professionnels qui proposent des activités ou des sorties à caractère culturel destinées aux jeunes Québécois de toutes les régions.

L'appel de candidatures est lancé dans le but d'enrichir le Répertoire de nouvelles ressources professionnelles.

