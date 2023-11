Répertoire culture-éducation - Artistes, écrivaines et écrivains professionnels invités à soumettre leur candidature

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications invite les écrivaines, les écrivains et les artistes professionnels, qui souhaitent offrir des activités artistiques et littéraires aux élèves des écoles, aux étudiants des cégeps et des universités ainsi qu'aux tout-petits des services de garde éducatifs à l'enfance du Québec, à lui soumettre leur candidature en vue d'une inscription au Répertoire culture-éducation.

Ces écrivaines, écrivains et artistes peuvent le faire du 23 novembre 2023 jusqu'au 11 janvier 2024 à partir de la plateforme du Répertoire : https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/inscription. Ceux et celles dont la candidature aura été retenue verront leur fiche d'information diffusée dans le Répertoire pour le début de l'année scolaire 2024-2025. Il est à noter que les ressources qui y figurent déjà n'ont pas à s'inscrire de nouveau. Les organismes culturels peuvent, quant à eux, s'inscrire en tout temps.

Le Répertoire culture-éducation est notamment associé au programme La culture à l'école et à la mesure Sorties scolaires en milieu culturel du ministère de l'Éducation, de même qu'à l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications. Il affiche une multiplicité de ressources et d'expertises dans les domaines artistiques et littéraires. De plus, il peut être utilisé par tout intervenant ou toute intervenante qui souhaite organiser une activité culturelle parascolaire ou dans un service de garde éducatif à l'enfance, un collège, une université, etc.

Faits saillants

Le Répertoire culture-éducation présente le profil de plus de 2500 artistes, écrivaines, écrivains et organismes professionnels qui proposent des activités ou des sorties à caractère culturel destinées aux jeunes Québécois et Québécoises de toutes les régions.

L'appel de candidatures est lancé dans le but d'enrichir le Répertoire de nouvelles ressources professionnelles.

Liens connexes

Pour obtenir plus d'information, consultez le Répertoire culture-éducation.

Les artistes, les écrivaines et les écrivains qui souhaitent obtenir des renseignements sur cet appel de candidatures sont invités à lire les modalités d'inscription.

Les artistes peuvent également poser leurs questions à la direction régionale de leur lieu de résidence.

Les écrivaines et les écrivains peuvent communiquer avec l'Union des écrivaines et des écrivains québécois : [email protected].

