OTTAWA, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Mars est le Mois de la prévention de la fraude, un moment pour souligner l'importance de protéger les personnes et de préserver l'intégrité du système d'immigration canadien.

Avec l'évolution des technologies, les fraudeurs trouvent de nouveaux moyens d'exploiter les personnes qui souhaitent venir au Canada. Notre message est clair : nous continuerons à prendre des mesures rigoureuses pour détecter, dissuader et prévenir la fraude en matière d'immigration et de citoyenneté.

À l'occasion de ce Mois de la prévention de la fraude, nous demandons à chacun de prendre trois mesures simples : repérer, arrêter et signaler.

Repérer les signes , comme la pression d'agir rapidement, les demandes de sommes importantes en argent comptant et les résultats garantis. Personne ne peut promettre un visa ou un traitement plus rapide.

Arrêter avant d'agir. Vérifiez l'information sur canada.ca ou les canaux officiels d'IRCC, et confirmer que votre représentant en immigration est bien autorisé.

Signaler la fraude. Visitez le site Web d'IRCC, communiquez avec le Centre antifraude du Canada et communiquez l'information avec votre famille et vos amis.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour protéger les personnes et renforcer l'intégrité de notre système d'immigration en 2025. Nous avons :

introduit de nouvelles mesures en matière d'immigration par le biais du projet de loi C‑12 afin de renforcer la sécurité aux frontières et de prévenir l'utilisation abusive des processus d'immigration et d'asile;

renforcé l'application de la loi en enquêtant sur plus de 95 000 cas de fraude, en refusant plus de 95 000 demandes pour cause de fausses déclarations et en interdisant l'entrée sur le territoire à des milliers de visiteurs non authentiques chaque mois pour une période pouvant aller jusqu'à 5 ans;

travaillé avec des partenaires internationaux sur une campagne sur les médias sociaux visant à aider à repérer les arnaques liées aux visas et à comprendre les conséquences de la fraude, atteignant ainsi un public dans plus de 30 pays;

amélioré la vérification des visas de visiteur et les outils utilisés à cette fin, ce qui a contribué à une baisse de 56 % des demandes d'asile présentées par des titulaires de visas de visiteur;

introduit de nouvelles règles visant à pénaliser les représentants rémunérés qui enfreignent la loi, notamment des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 1,5 million de dollars pour avoir fait de fausses déclarations à leur sujet ou au sujet de leurs clients.

En 2026, ces efforts se poursuivent. Nous mettons en place des sanctions plus sévères pour les représentants en matière d'immigration et de citoyenneté malhonnêtes. Nous faisons avancer le projet de loi C-12 afin d'améliorer le partage d'information, d'introduire des critères d'inadmissibilité à l'asile et des réformes, et de renforcer le contrôle des documents et des demandes d'immigration et de citoyenneté. Nous augmentons également le nombre de messages de prévention de la fraude alors que le Canada se prépare à co-accueillir la Coupe du monde de la FIFA et à accueillir des dizaines de milliers de visiteurs.

La fraude en matière d'immigration et de citoyenneté n'a pas sa place au Canada. Donner des informations fausses ou trompeuses, même sur les conseils d'un tiers, a de graves conséquences : cela peut entraîner un refus, une interdiction d'entrée sur le territoire pendant cinq ans ou la révocation de votre citoyenneté.

En restant informés et en travaillant ensemble, nous pouvons protéger les personnes et renforcer notre système d'immigration. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Blondeau, Directrice des communications, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected] ; Relations avec les médias : Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]