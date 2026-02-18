Le Canada accorde la priorité aux meilleurs talents dans les catégories d'immigration d'Entrée express 2026 English
18 févr, 2026, 12:56 ET
OTTAWA, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le Canada reprend le contrôle afin de ramener l'immigration à des niveaux viables, tout en veillant à ce qu'elle continue de soutenir l'économie. Alors que la concurrence mondiale pour la main-d'œuvre qualifiée s'intensifie, le système d'immigration canadien s'efforce d'attirer et de retenir les personnes immigrantes hautement qualifiées grâce à la Stratégie d'attraction des talents internationaux.
Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé les catégories du système Entrée express pour 2026. Ce système permet au Canada d'inviter des personnes candidates possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour combler les pénuries de main-d'œuvre criantes dans des professions et des secteurs clés.
En plus d'une nouvelle catégorie pour les médecins étrangères et étrangers ayant une expérience de travail au Canada, le Canada mettra en place de nouvelles catégories pour :
- les chercheurs et chercheuses ainsi que les cadres supérieures et supérieurs ayant de l'expérience de travail au Canada;
- les personnes candidates ayant de l'expérience de travail dans les métiers des transports, notamment les pilotes, les mécaniciens et mécaniciennes aéronautiques ainsi que les inspectrices et inspecteurs;
- les personnes candidates militaires étrangères hautement qualifiées recrutées par les Forces armées canadiennes pour occuper des postes clés, comme les médecins, le personnel infirmier et les pilotes militaires.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada continuera de tenir des rondes d'invitations afin de sélectionner des personnes possédant de solides compétences en français et d'autres ayant une expérience de travail dans les catégories suivantes déjà en place en 2025 :
- soins de santé et services sociaux, comme les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens, les dentistes, les pharmaciens et pharmaciennes, les psychologues et les chiropraticiennes et chiropraticiens;
- métiers, comme les charpentiers et charpentières, les plombières et plombiers et les machinistes.
Citation
« L'avenir du Canada dépend d'une main-d'œuvre prête à relever les défis d'une économie en évolution. En affinant le système Entrée express afin de cibler les compétences dont nos collectivités ont réellement besoin, nous renforçons notre marché du travail, soutenons les priorités provinciales et veillons à ce que les personnes nouvellement arrivées puissent contribuer dès leur arrivée. »
- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Faits en bref
- L'immigration représente près de 100 % de la croissance des effectifs au Canada, contribuant ainsi à pallier la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs clés.
- Entrée express est le système phare de gestion des demandes d'immigration au Canada pour les personnes qui souhaitent immigrer de façon permanente dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), de la catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces.
- La première ronde pour les médecins étrangères et étrangers ayant de l'expérience de travail au Canada aura lieu dans les prochains jours. Les tirages pour la catégorie de l'expérience canadienne ont continué au début de 2026 afin de privilégier les personnes qui contribuent déjà à l'économie canadienne. Il en a été de même pour les tirages dans la catégorie des compétences en français.
- Le Canada s'efforce d'attirer et de retenir les meilleurs talents. L'annonce d'aujourd'hui vient s'ajouter aux efforts importants déployés pour renforcer la résilience économique du Canada grâce à des mesures ciblées destinées aux médecins, à la population étudiante diplômée et aux chercheurs et chercheuses, ainsi qu'à la Stratégie industrielle de défense du Canada.
