MONCTON, NB, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire hors Québec contribuent à l'économie, à la culture et à la vitalité de la langue française au Canada. L'immigration francophone demeure essentielle et vise à répondre aux besoins en main-d'œuvre et à soutenir les collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le gouvernement du Canada a, pour la quatrième année consécutive, dépassé sa cible ambitieuse en matière d'immigration francophone pour l'année 2025, atteignant environ 8,9 % d'admissions de résidents permanents et résidentes permanentes d'expression française hors Québec. Cet accomplissement reflète le succès des mesures mises en place par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et est le fruit d'une collaboration étroite avec les provinces, les territoires ainsi que les représentants communautaires.

Dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2026-2028, nous continuons d'augmenter nos cibles pour les résidentes permanentes et résidents permanents d'expression française hors Québec. Dès 2026, le gouvernement du Canada réservera 5 000 places fédérales pour permettre aux provinces et territoires de désigner des personnes immigrantes d'expression française. Ces places s'ajouteront aux allocations annuelles du Programme des candidats des provinces et contribueront à réduire la pénurie de main-d'œuvre francophone et bilingue en attirant les plus grands talents à l'échelle mondiale.

Le dépassement de la cible en 2025 et cette nouvelle initiative en appui aux provinces et territoires tracent la voie pour permettre d'atteindre la cible de 12 % de résidents permanents et résidentes permanentes d'expression française hors Québec d'ici 2029. Par la mise en œuvre de mesures telles que la catégorie de la Compétence linguistique en français dans le système Entrée express, le programme Mobilité francophone, ainsi que l'Initiative des communautés francophones accueillantes, le gouvernement du Canada poursuit son engagement à rétablir et à accroître le poids démographique des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire.

Ces actions s'inscrivent dans les priorités du gouvernement du Canada annoncées dans le Budget de 2025 et reflètent l'importance d'unir nos efforts afin d'attirer les meilleurs talents mondiaux, de faire croître notre économie et de répondre aux besoins en main-d'œuvre.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement et nos efforts soutenus envers l'immigration francophone. Les nouveaux arrivants d'expression française représentent un apport essentiel à la vitalité économique et au renforcement de la main-d'œuvre des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire. Ils contribuent à l'épanouissement des communautés et au rayonnement de nos langues officielles, symbole de notre identité canadienne. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

En 2025, le ministère a fixé un objectif de 8,5 % pour les admissions de résidents permanents francophones hors Québec. D'après les données préliminaires de fin d'année, le ministère a admis plus de 29 500 résidents permanents francophones, ce qui représente 8,9 % de toutes les admissions de résidents permanents au Canada hors Québec.

Dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2026-2028, nous continuerons d'augmenter nos cibles pour les résidentes permanentes et résidents permanents d'expression française hors Québec, les portant à 9 % en 2026, 9,5 % en 2027 et 10,5 % en 2028. Ces cibles reflètent la priorité continue que représente l'immigration francophone.

L'engagement continu d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada envers l'immigration francophone se voit à plusieurs réussites de l'année passée : l'atteinte de 7,2 % d'admissions de résidents permanents et résidentes permanentes d'expression française hors Québec en 2024, l'augmentation du nombre de communautés participant à l'Initiative des communautés francophones accueillantes de 14 à 24, le succès des événements promotionnels, et le financement de plusieurs projets concrets par le Programme d'appui à l'immigration francophone.

Le système Entrée express est le système de gestion des demandes phare du Canada pour les personnes qui cherchent à immigrer de façon permanente au moyen du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), de la catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces.

