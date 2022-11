Repenser le rapport du juridique aux innovations technologiques

QUÉBEC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le professeur en droit Benjamin Lehaire, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, signe un tout nouveau livre en philosophie du droit intitulé L'innovation hors-la-loi : les origines de la techno-normativité.

Ce livre, unique sur le marché, présente une réflexion sur le rôle du droit dans notre société, à la fois comme vecteur de techno-normativité, mais aussi comme solution ou limitation des effets négatifs de la technologie sur la société.

L’innovation hors-la-loi : les origines de la techno-normativité (auteur : Benjamin Lehaire, professeur à l'École des sciences de l'administration à l'Université TÉLUQ). (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

En partant des écrits les plus récents sur la philosophie, la sociologie et le monde numérique, l'ouvrage propose une lecture critique du rapport entre droit et innovation qui intéressera tant un public universitaire qu'un public de professionnels du numérique.

« La publication de cet ouvrage est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de réflexions qui n'auraient pas été possibles sans le soutien des fonds de recherche de l'Université TÉLUQ et de la Fondation pour la recherche juridique de l'Association du Barreau canadien. Je souhaite maintenant que mon travail permette de repenser le rapport du champ juridique aux innovations technologiques dans un sens moins consensuel et plus critique privilégiant la promotion de la justice et non de l'ordre », a mentionné le professeur Lehaire.

Comptant 275 pages, cet essai a été publié dans la collection « Penser le droit », aux Éditions Bruylant, une maison d'édition européenne basée en Belgique spécialisée dans la publication de codes, de revues et d'ouvrages en matière juridique, de relations internationales et de sciences politiques.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

