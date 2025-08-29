NEW YORK, le 29 août 2025 /CNW/ - Olight, innovateur mondial dans le domaine de l'éclairage portable, a dévoilé la série ArkPro lors de la septième édition annuelle de l'O-Fan Day. Cette série, qui comprend les modèles ArkPro, ArkPro Ultra et ArkPro Lite, se caractérise par une conception élégante à corps plat, une fonctionnalité multi-outils et des innovations inédites dans le secteur, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'éclairage de poche. Elle fera ses débuts en Europe lors du salon IFA Berlin 2025, où les innovations d'Olight en matière d'éclairage seront présentées au monde entier.

Série ArkPro

Repenser l'éclairage : quatre sources pour une polyvalence infinie

Lampe torche EDC 4 en 1 ultime, l'ArkPro dispose de la fonctionnalité Pure Flood, Spotlight, UV et Green Laser. Elle propose jusqu'à sept modes d'éclairage, et redéfinit l'éclairage portable avec une polyvalence inégalée pour le travail, les loisirs, le quotidien et les cadeaux.

Parmi les innovations les plus révolutionnaires de la série ArkPro figure Pure Flood, un concept d'éclairage lancé par Olight et une première dans l'industrie. Contrairement aux faisceaux conventionnels avec des points chauds éblouissants ou des bords durs, Pure Flood fournit un éclairage homogène et sans limites, aussi naturel que la lumière du jour, parfait pour le camping, les espaces de travail ou l'exploration urbaine. Fluide et immersif, vous en oublieriez que vous tenez une lampe torche.

L'ArkPro Ultra présente des améliorations exclusives grâce à la LED EIP 1 développée par Olight, qui offre une lumière propre avec un Duv inférieur à 0,006 à tous les niveaux de luminosité. Avec une efficacité de 134 lm/W, supérieure de 10 % à celle des autres DEL haute puissance, elle établit une nouvelle référence en matière de puissance d'éclairage EDC.

Réinventer le style : une conception innovante et un attrait de collection

Les lampes torches Olight ont depuis longtemps transformé l'utilité en art, et la série ArkPro va encore plus loin avec la première finition bicolore Argent Graphite de l'industrie sur un design plat en aluminium monocoque, sans soudure, robuste et efficace sur le plan thermique.

La conception industrielle de classe mondiale s'étend à chaque détail : la série ArkPro présente une gravure laser de précision et une fonctionnalité de sélecteur rotatif fluide, tandis que les indicateurs DEL micro-perforés bicolores établissent une nouvelle référence en matière d'esthétique fonctionnelle.

L'ArkPro Ultra élève la conception à une expérience dynamique avec ArkBeat, une lumière subtile qui respire et change de couleur au fil du temps, transformant un outil performant en un compagnon vivant et de collection. Léger, élégant et personnalisé, il constitue un choix exceptionnel pour les amateurs d'EDC et un cadeau idéal.

Polyvalence au quotidien : les performances au service du style de vie

« La série ArkPro établit une nouvelle norme en matière d'éclairage portable, alliant une photonique avancée à des matériaux de qualité aérospatiale et un esthétisme épuré, a déclaré Mavis Xiao, directeur marketing d'Olight. « De la liberté en plein air à la confiance en ville, ArkPro est plus qu'un outil, c'est un compagnon qui illumine chaque voyage. Chaque faisceau offre plus que de la lumière, il transporte l'imagination, le style et inspire un nouveau mode de vie. »

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur OLIGHT® | Chef de file mondial de l'industrie de l'éclairage portable - Olight .

À propos d'Olight

Fondée en 2007, Olight est un innovateur mondial dans le domaine de l'éclairage portable, proposant une gamme diversifiée de produits pionniers et de haute technologie pour l'EDC, les activités de plein air, la maison et le jardin, les utilisations tactiques, etc. Avec plus de 1 200 brevets et distinctions décernées par les iF Design et Red Dot Awards, Olight est présent dans plus de 100 pays. En 2024, Olight a inauguré le premier magasin au monde dédié à l'expérience des lampes torches à Las Vegas, réaffirmant ainsi avec audace son engagement à faire progresser l'industrie.

