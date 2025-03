HALIFAX, NS, le 13 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral annonce un investissement de plus de 11,7 millions de dollars pour réparer et rénover plus de 490 logements dans la municipalité régionale de Halifax afin d'en accroître l'efficacité énergétique et la longévité.

Ce financement est fourni par l'entremise du Programme canadien pour des logements abordables plus verts et du Fonds pour le logement abordable (FLA). Il est accordé pour appuyer les activités préalables à la réparation et les principales rénovations écoénergétiques qui sont requises dans les immeubles collectifs résidentiels. Grâce à cet investissement, des ménages à revenu faible ou modeste profiteront d'un logement abordable et confortable pendant longtemps.

Le FLA offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables ainsi qu'à la rénovation et à la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de ces efforts. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Une liste détaillée de tous les ensembles d'habitation qui ont reçu du financement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts et du FLA se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements comme ceux annoncés aujourd'hui à Halifax et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les collectivités pour relever le défi que présente la construction de logements en Nouvelle-Écosse. Grâce au Fonds pour le logement abordable et au Programme canadien pour des logements abordables plus verts, notre gouvernement investit plus de 11 millions de dollars dans la réparation ou la modernisation de 491 logements dans la municipalité régionale de Halifax, au profit des personnes qui en ont le plus besoin. » - Lena Metlege Diab, députée fédérale de Halifax-Ouest

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement.

Renseignements supplémentaires :

Annexe : Ensembles de logements recevant du financement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) et du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV)

Nom de l'ensemble Programme Adresse Financement Logements Construction ou réparations 27 Evans Retro-fit (project 1) PCLAV 27 Evans Avenue* 135 800 $ 0** Réparations 27 Evans Green (project 2) PCLAV 27 Evans Avenue* 3 771 122 $ 39 Réparations Portland Green PCLAV 240 Portland Street 6 620 267 $ 63 Réparations AHANS Portfolio Repair FLA Plusieurs adresses 487 927 $ 33 Réparations Cranberry Lake Housing Co-op PCLAV 2 Pioneer Court 28 800 $ 60 Réparations 21 Albert Retro-fit PCLAV 21 Albert Street 130 000 $ 59 Réparations 18 Crown Retro-fit PCLAV 18 Crown Drive 130 000 $ 84 Réparations 35 Evans Retro-fit PCLAV 35 Evans Avenue 130 000 $ 50 Réparations Energy Retro-fits PCLAV 6299 Yale Street 130 000 $ 21 Réparations DNPHS-B PCLAV 26 Venise Court 89 100 $ 41 Réparations DNPHS-A PCLAV 279 Main Street 90 700 $ 41 Réparations Total : $11,743,716.00 491



* 27 Evans Avenue - la même adresse fait l'objet de deux demandes : une demande de financement des activités préalables aux rénovations et une demande de financement des rénovations

** Une valeur nulle est octroyée afin que les mêmes logements ne soient pas comptés deux fois.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]