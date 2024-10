CALGARY, AB, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Ville de Calgary et Calgary Housing ont annoncé un financement de plus de 33 millions de dollars pour la réparation de 1 052 logements dans la ville.

Ces logements feront l'objet d'importants travaux de réparation et de renouvellement. Il s'agira notamment de réparations à l'enveloppe du bâtiment, du remplacement de toitures, de fenêtres et de portes, ainsi que d'améliorations en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique.

Logo de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

Le financement pour ces portefeuilles de logements est le suivant :

10,04 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

11,66 millions de dollars de la Ville de Calgary ;

; 11,76 millions de dollars de Calgary Housing.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour le logement ici même, à Calgary. En travaillant avec nos partenaires municipaux, nous rendons plus de 1 000 logements plus sûrs et plus accessibles et nous améliorons les conditions de vie de milliers de personnes. Ces travaux changeront vraiment les choses dans le cadre de nos efforts continus visant à offrir des logements sûrs et abordables à tout le monde au Canada. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, Alberta

« L'une des façons les plus efficaces de répondre à nos besoins en matière de logement abordable est d'investir dans les logements que nous avons déjà. En accordant la priorité aux réparations et aux améliorations, nous pouvons nous assurer que les résidents continuent de vivre dans les collectivités qu'ils aiment. Nous devons continuer d'investir dans les logements qui ont maintenu nos voisins en sécurité et au chaud pendant des décennies. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Grâce à la contribution financière de nos partenaires de la SCHL et aux investissements de la Ville de Calgary et de Calgary Housing, nous protégeons et renouvelons des logements abordables qui ont procuré sécurité et dignité à des milliers de personnes à Calgary au fil des ans. Grâce à ces efforts, ces logements continueront d'offrir des conditions de vie sûres et abordables aux familles et aux personnes seules, maintenant et pour des décennies à venir. » - Sarah Woodgate, présidente, Calgary Housing

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL) du est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 54,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 149 000 logements et la réparation de plus de 288 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. Les activités comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables ainsi qu'à la rénovation et à la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En juin 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 9,40 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 37 000 logements et la réparation de plus de 165 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de l'ensemble résidentiel Logements Financement Portefeuille de logements de Calgary Housing, (réparations) : Erin Woods 4 Falcon Ridge 3 Falcon Ridge 5 Huntington 6 McKenzie Towne 2 Millrise 1 North Haven 3 Queensland 2 Vista Heights Total pour les neuf ensembles : 403 Gouvernement fédéral par l'entremise du FLA : 3,53 millions de dollars

Calgary Housing : 8,25 millions de dollars Portefeuille de logements de la Ville de Calgary (réparations) : City Highrise 80 Gouvernement fédéral par l'entremise du FLA : 4,87 millions de dollars

Ville de Calgary : 11,37 millions de dollars Ces fonds seront répartis par Calgary Housing et la Ville de Calgary pour divers projets de réparation dans la région de Calgary. De plus amples renseignements seront disponibles dès l'achèvement des réparations. 569 Gouvernement fédéral par l'entremise du FLA : 1,63 million de dollars

Ville de Calgary : 297 500,00 $

Calgary Housing : 3,51 millions de dollars Total : 1 052 33,34 millions de dollars

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]