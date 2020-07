Réouverture progressive des 10 centres d'archives de BAnQ, de BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie et de la Collection nationale à la Grande Bibliothèque : des rendez-vous pour une visite en personne à compter du 20 juillet

MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Bonne nouvelle pour les chercheurs, étudiants, professeurs, généalogistes et autres usagers qui souhaitent consulter en personne des archives ou d'autres documents patrimoniaux conservés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : à compter d'aujourd'hui, 20 juillet, il sera possible d'obtenir un rendez-vous pour une visite dans les salles de consultation des 10 centres d'archives de BAnQ situés à Québec, Montréal, Rouyn-Noranda, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Sept-Îles, Rimouski et Gaspé, ainsi qu'à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie et à la Collection nationale située à la Grande Bibliothèque.

Pour la consultation de documents dans l'un des 10 centres d'archives de BAnQ, le public peut communiquer directement avec ce centre.

Pour la consultation de documents à la Collection nationale ou à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie, il est possible d'écrire à l'adresse [email protected].

Les salles de consultation des édifices de BAnQ demeurent donc fermées sauf pour les personnes qui ont obtenu un rendez-vous.

Référence à distance

Le service de référence à distance se poursuit comme à l'habitude : les bibliothécaires et les archivistes de BAnQ sont au service des citoyens pour les accompagner dans leurs recherches. Il suffit d'envoyer une demande par courriel ou par téléphone.

Planifier sa visite

La FAQ relative à la réouverture contient tous les détails nécessaires à la planification d'une visite dans une salle de consultation en plus de répondre aux questions concernant la consultation des documents et les moyens de faire des recherches et d'obtenir des reproductions.

Des mesures liées au respect des règles sanitaires nécessaires en temps de pandémie de COVID-19 ont été soigneusement mises en place afin d'accueillir les visiteurs en toute sécurité. Des modifications à l'aménagement ont été effectuées dans les différents édifices, dont une signalisation rappelant les mesures de distanciation physique, l'installation de cloisons transparentes aux comptoirs de service ainsi que la pose de distributeurs de gel désinfectant pour les mains.

Conformément à la directive gouvernementale, le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans tous les édifices de BAnQ.

Citation

« BAnQ est l'une des plus importantes institutions québécoises de services publics de la culture. Son existence et nos services sont justifiés par le lien solide que nous entretenons avec les millions de nos concitoyens qui trouvent dans nos offres réponse à leurs besoins de savoir et de culture. Il importe pour chacun que nos portes rouvrent à nouveau. De façon sécuritaire, cette réouverture progressive se poursuit! »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

Renseignements: Luci Tremblay, Directrice des communications et de la programmation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, [email protected]

