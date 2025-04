Réouverture imminente de la passerelle

ROUYN-NORANDA, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le parc national d'Aiguebelle a plaisir de confirmer la réouverture de sa fameuse passerelle suspendue, l'une des signatures touristiques de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Quelques travaux doivent être réalisés au niveau des accès au cours du mois de mai et elle pourra à nouveau accueillir en toute sécurité les visiteurs dès le début de l'été.

Au terme de travaux réalisés au coût de plus 500 000$, l'infrastructure qui surplombe le lac Lahaie à 22 mètres de hauteur reviendra bonifier l'offre touristique sur le territoire du Parc national, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur la beauté saisissante de ce lac de faille.

Alors que la saison estivale approche, le parc national souhaite inviter les habitants de la région à venir découvrir ou redécouvrir ce vaste territoire protégé. Un large éventail d'activités, adaptées à tous les goûts, permettent aux visiteurs de se familiariser avec la faune, la flore et l'histoire du parc national. C'est également l'occasion idéale de célébrer le 40e anniversaire de la Sépaq en explorant les parcs nationaux du Québec et en soutenant leur mission de conservation et de mise en valeur de notre patrimoine naturel.

Les gens qui ont la possibilité de travailler au sein de la Sépaq peuvent témoigner de la passion et de l'engagement qui entourent la préservation de ces trésors naturels. D'ailleurs, en ce moment, le parc national d'Aiguebelle recrute de nouveaux talents désireux de contribuer à la découverte de cet environnement exceptionnel et à l'enrichissement de l'expérience des visiteurs.

