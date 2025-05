Développement régional - Bonification de l'offre récréotouristique et lancement d'un plan d'action environnemental

ADSTOCK, QC, le 6 mai 2025 /CNW/ - Le parc national de Frontenac est heureux d'annoncer aujourd'hui un investissement de 275 000$ visant à améliorer l'accès au Grand-Lac-Saint-François et à enrichir l'offre récréotouristique de la région. La Municipalité d'Adstock en profite de son côté pour procéder à l'inauguration d'un nouveau sentier récréotouristique multifonctionnel reliant le parc national et le Mont Adstock et dévoile sa nouvelle Politique environnementale.

Un appel d'offres a été lancé par le parc national en vue de la réalisation de travaux de réaménagement du secteur du Rang 2 et de réhabilitation de la bande riveraine. Ces travaux amélioreront la fluidité de la circulation dans l'aire de stationnement et d'augmenteront l'espace accessible aux véhicules. Ils permettront aussi de stabiliser la rampe de mise à l'eau actuelle et de retirer des débris du vieux quai. Finalement, l'opération de retrait des colonies de roseau commun, une espèce exotique envahissante, se poursuivra et des travaux de stabilisation des berges en découleront.

Ces réaménagements, qui faciliteront l'accès et la mise à l'eau pour les amateurs d'activités nautiques, seront terminés avant la fin de l'été. La majeure partie des coûts du chantier est assumé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux Changements Climatique, à la Faune et aux Parcs (MELCCFP).

Un nouveau sentier récréotouristique

La Municipalité d'Adstock est fière d'annoncer l'ouverture, à compter du 15 mai, d'un sentier multifonctionnel de 10 km reliant le parc national de Frontenac au Mont Adstock, en passant par le village de Saint-Daniel. Accessible aux cyclistes et randonneurs, ce projet vise à promouvoir les modes de transport durables tout en valorisant les paysages de la région.

Réalisé en deux phases, le projet a été rendu possible grâce à la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), de l'organisme Plein Air Adstock (PAA), du Domaine Escapad, du Club Motoneige Adstock ainsi que de l'appui financier de Développement économique Canada et des Caisses Desjardins de la région de Thetford.

La Municipalité remercie sincèrement les familles Dostie, Roy Champagne, Demers (Ferme Dosane), Fortin (Ferme Sirus) pour l'octroi de droits de passage et de monsieur Laurier Blanchette pour son accompagnement dans cette démarche.

Adstock se dote d'outils pour la préservation de son environnement

La Municipalité d'Adstock est également fière de présenter sa nouvelle Politique environnementale, affirmant ainsi son engagement envers la protection de l'environnement et le développement durable. Élaborée par le Comité consultatif sur l'environnement (CCE), cette politique vise à intégrer des pratiques écologiques dans les activités municipales et à sensibiliser la communauté aux enjeux environnementaux.

Reposant sur sept grandes orientations et un plan d'action quinquennal, elle reflète les priorités exprimées lors des consultations citoyennes : qualité des lacs et cours d'eau, érosion, biodiversité, gestion des fossés, développement harmonieux.

Dans cette même optique, Adstock coordonne une coopération intermunicipale avec les municipalités riveraines du Grand lac Saint-François, rendue possible grâce au volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Deux outils pratiques ont été produits dans ce cadre :

Le Guide du riverain , qui propose des pratiques pour préserver les berges et la qualité de l'eau;

, qui propose des pratiques pour préserver les berges et la qualité de l'eau; Le Guide pratique sur le contrôle des sédiments, qui aide à prévenir l'érosion lors de travaux de remaniement des sols.

Ces documents sont accessibles sur le site Internet de la Municipalité d'Adstock :

www.adstock.ca/vie-municipale/politiques-municipales

Au sujet de la Coopération intermunicipale, c'est en 2021 que les municipalités d'Adstock, Saint-Joseph-de-Coleraine, Sainte-Praxède, Saint-Romain et Lambton ont convenu de concerter leurs efforts afin d'œuvrer à la préservation du Grand lac Saint-François. Sont nées des actions communes telles l'harmonisation de la réglementation municipale, l'élaboration d'outils sur les bonnes pratiques, des travaux d'arrachage du myriophylle à épi et un projet structurant pour un accès plus approprié au plan d'eau. Dernièrement, la Ville de Thetford Mines s'est jointe à titre de partenaire de ce regroupement.

CITATIONS

« Nous avons été sensibles et avons bien compris les préoccupations émises par le milieu en ce qui a trait aux améliorations à apporter au secteur du Rang 2. Ces travaux permettront notamment aux amateurs d'activités nautiques de profiter de toute la splendeur du Grand-Lac-Saint-François, l'un des plus grands plans d'eau au sud du Québec. Nous poursuivons aussi nos opérations de lutte aux espèces envahissantes dans un esprit de conservation et de protection du territoire exceptionnel du parc national de Frontenac »

Mathieu Labrie, directeur du parc national de Frontenac

« Adstock s'est toujours démarquée par son implication et ses actions en matière de protection de l'environnement. La collaboration avec les acteurs locaux et les intervenants régionaux est nécessaire pour nous aider à préserver et mettre en valeur nos attraits naturels et récréotouristiques. À titre de « capitale du plein air et de la villégiature », la création de ce sentier, qui concilie nature et tourisme, prend ici tout son sens. Relier le village de Saint-Daniel et le Domaine Escapad est une première étape, d'autres projets sont à l'étude, ce qui permettrait d'étendre le sentier récréotouristique à d'autres secteurs de la Municipalité. »

Pascal Binet, maire de la Municipalité d'Adstock

