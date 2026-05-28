État de situation du chantier du pont de l'Île-d'Orléans

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'une révision de l'échéancier s'amorce dans le projet de construction du nouveau pont de l'Île-d'Orléans. Bien que plusieurs activités aient été réalisées en 2025, des retards sont constatés sur le chantier, touchant notamment la construction des ouvrages temporaires, la mise en place des pieux de fondation du nouveau pont et le réaménagement permanent de l'échangeur de la route 138 et de l'autoroute 40. L'objectif demeure de livrer un pont adapté aux normes d'aujourd'hui afin de maintenir ce lien essentiel à la desserte de l'île d'Orléans, et ce, dans les meilleurs délais.

Pour le moment, le Ministère procède à une analyse et travaille en étroite collaboration avec l'entrepreneur afin de mettre en place des mesures d'optimisation pour compresser l'échéancier au maximum et ainsi livrer le pont le plus rapidement possible. Une mise à jour sera faite lorsque l'analyse de la situation sera terminée. La mise en service initialement prévue en 2028 sera reportée.

Parallèlement, les travaux se poursuivent sur le chantier. Les principales interventions en 2026 visent la finalisation des ouvrages temporaires, la construction des fondations du pont et le début du réaménagement de l'échangeur de la route 138 et de l'autoroute 40.

Le Ministère ne ménage aucun effort pour assurer des déplacements efficaces et sécuritaires sur le pont de l'Île-d'Orléans. D'ici la mise en service de la nouvelle structure, des inspections régulières et périodiques du pont se poursuivent.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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