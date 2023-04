Réouverture du pont d'étagement de la route 227 à Marieville au cours de la semaine du 24 avril

MARIEVILLE, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, annoncent la fin des travaux de réparation du pont d'étagement de la route 227, au-dessus de l'autoroute 10, à Marieville, au cours de la semaine du 24 avril prochain.

Au printemps 2022, une inspection a révélé des dommages à la structure entraînant la fermeture préventive du pont afin d'assurer la sécurité des usagers de l'autoroute 10 et de la route 227. Au cours des mois qui ont suivi, le Ministère a réalisé les travaux dans des conditions climatiques hivernales afin de rouvrir la structure le plus rapidement possible.

Plus précisément, le pont d'étagement de la route 227 a été fermé à la circulation par mesure préventive le 13 avril 2022. Au quotidien, ce sont plus de 40 000 véhicules qui circulent sur l'autoroute 10 à la hauteur de ce pont d'étagement ainsi que plus de 5 000 véhicules qui l'empruntent via la route 227.

Citations

« La réalisation de ces travaux démontre clairement notre volonté de réagir avec diligence aux situations exceptionnelles qui peuvent survenir, et ce, dans un souci pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour assurer une mobilité régionale efficace. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est là une excellente nouvelle pour les citoyens de la région. Je tiens à souligner tout le travail réalisé par les équipes du Ministère dans la réalisation des travaux. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724