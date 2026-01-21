Nominations au conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce deux nouvelles nominations à son conseil d'administration ainsi que le renouvellement du mandat de l'un de ses membres, à la suite de la plus récente séance du Conseil des ministres. Ainsi, Mme Julie Chaurette et M. Simon Girard se joignent au conseil d'administration à titre d'administrateurs indépendants et le mandat de M. Stéphan Deschênes, membre indépendant du conseil depuis 2021, est renouvelé.

« L'expertise et l'expérience de M. Deschênes, de Mme Chaurette et de M. Girard sont des atouts indéniables pour notre conseil d'administration. Leurs profils respectifs s'inscrivent en complémentarité avec la composition actuelle de notre conseil et en adéquation avec les priorités de la SAAQ pour les prochaines années. » - Dominique Savoie, présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

Julie Chaurette

Mme Chaurette détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est « Fellow » de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et est gestionnaire de risques certifiée du Global Risk Management Institute. Elle est actuellement administratrice à la Société québécoise des infrastructures ainsi qu'à la Société d'habitation et de développement de Montréal. Elle est également membre du conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et agit à titre d'administratrice de plusieurs sociétés, dont Mission Unitaînés et Cegerco.

Simon Girard

M. Girard détient un baccalauréat en actuariat et une certification en gouvernance des sociétés, tous deux de l'Université Laval. Il est également membre de la Casualty Actuarial Society. Professionnel de niveau exécutif dans le secteur de l'assurance et des services financiers, il siège actuellement comme président sortant au conseil d'administration de l'Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président principal aux finances chez CAA-Québec ainsi que chez Promutuel Assurance, où il a occupé plusieurs postes de vice-président, notamment à la stratégie d'entreprise et de surveillance des risques.

Stéphan Deschênes

M. Deschênes détient un baccalauréat en génie rural de l'Université Laval et il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il a principalement travaillé au ministère des Transports du Québec où il a été notamment sous-ministre adjoint aux grands projets routiers et à la région métropolitaine de Montréal et directeur général de grands projets tels que l'échangeur Turcot et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Actuellement, M. Deschênes est un administrateur d'État à la retraite.

