Réouverture du centre de services de la SAAQ de Donnacona

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population que les travaux au Centre de services de Donnacona tirent à leur fin. Sa réouverture est prévue le lundi 6juillet.

En avril dernier, une infiltration d'eau avait forcé la fermeture temporaire du point de service. La SAAQ est consciente des inconvénients qu'a pu entraîner cette situation hors de son contrôle et remercie sa clientèle pour sa patience et sa collaboration.

Il est toujours recommandé de prendre rendez-vous avant de se présenter en point de service et de s'assurer d'avoir en main tous les documents requis pour la transaction. La prise de rendez-vous s'effectue facilement en ligne.

La SAAQ encourage également la clientèle à utiliser ses services en ligne, accessibles en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ceux-ci permettent de réaliser facilement et rapidement une grande variété de transactions, sans se déplacer.

Pour toute question, la clientèle peut également communiquer avec le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d'Instagram.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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