Bilan routier 2025 - Lanaudière

Nouvelles fournies parSociété de l'assurance automobile du Québec
16 juin, 2026, 06:35 ET
QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2025.
Faits saillants du bilan routier 2025 pour Lanaudière
- 20 personnes décédées
Baisse de 33,8 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
(au Québec : hausse de 0,7 %)
- 83 personnes blessées gravement
Hausse de 1,7 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
(au Québec : hausse de 3,1 %)
- 1 784 personnes blessées légèrement
Hausse de 4,5 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
(au Québec : hausse de 9,1 %)
- 1 887 personnes accidentées
Hausse de 3,7 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
(au Québec : hausse de 8,7 %)
Bilan national 2025
- 371 personnes décédées
soit 8 de moins qu'en 2024
- 1 282 personnes blessées gravement
soit 1 de plus qu'en 2024
- 28 365 personnes blessées légèrement
soit 1 632 de plus qu'en 2024
- 30 018 personnes accidentées
soit 1 625 de plus qu'en 2024
Comparaison avec la moyenne de 2020 à 2024
- Personnes de 75 ans ou plus
Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées
- Jeunes de 15 à 24 ans
Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées
- Collisions impliquant un véhicule lourd
Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées
- Piétons
Hausse du nombre de personnes accidentées
- Motocyclistes
Baisse du nombre de personnes accidentées
Taux de décès par 100 000 habitants
Globalement, le taux de décès liés à des collisions survenues sur la route par 100 000 habitants est de 4,1 en 2025, ce qui constitue une légère diminution par rapport à l'année précédente (4,2). Le Québec se classe généralement au deuxième rang au pays, après l'Ontario. Bien que ces données traduisent une évolution positive, elles rappellent l'importance de poursuivre les efforts pour réduire le nombre de décès, surtout à la lumière des performances constatées sur le territoire d'autres administrations à l'international.
Qu'est-ce que le bilan routier?
Le bilan routier est un portrait statistique des collisions survenues sur les routes et catégorisées selon la nature des blessures subies, les types d'usagers de la route impliqués, leur groupe d'âge et les régions où les collisions ont eu lieu. Le bilan routier réunit l'ensemble des données relatives aux collisions, y compris les données fournies par la Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux.
Citations
« Chaque vie perdue sur les routes du Québec est une tragédie de trop. C'est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts, avec l'ensemble de nos partenaires, pour encourager l'adoption de comportements sécuritaires. En effet, la sécurité routière est la responsabilité de tous et c'est avec cette prise de conscience collective que nous améliorons le bilan routier. »
Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable
« La sécurité routière est au cœur de la mission de la SAAQ et j'en fais ma priorité. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Un mort est toujours un mort de trop. Derrière ces données se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais. La hausse du nombre de personnes accidentées est aussi préoccupante. Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier.
Nous posons un geste fort avec la campagne "Un mort par jour", qui présente chaque jour une capsule vidéo touchante sur une victime potentielle de la route. C'est percutant et tout le monde se sentira interpellé.
Plusieurs autres actions de sensibilisation sont à venir, dont celles menées en collaboration avec nos partenaires en sécurité routière. Ensemble, nous ne ménageons aucun effort pour améliorer le bilan routier et sauver des vies. »
Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec
Liens connexes
En annexe
Données régionales
Source :
saaq.gouv.qc.ca
Adresse exclusive pour les médias :
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/
Nombre de personnes accidentées selon la région administrative et la nature des blessures, de 2020 à 2025
|
Régions
|
Blessures
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2025/
|
2025/
|
Bas-Saint-Laurent (01)
|
Mortelles
|
25
|
17
|
18
|
11
|
16
|
24
|
50,0 %
|
37,9 %
|
Graves
|
61
|
49
|
70
|
60
|
53
|
51
|
-3,8 %
|
-13,0 %
|
Légères
|
715
|
771
|
832
|
736
|
789
|
872
|
10,5 %
|
13,5 %
|
Total
|
801
|
837
|
920
|
807
|
858
|
947
|
10,4 %
|
12,1 %
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)
|
Mortelles
|
15
|
20
|
27
|
23
|
18
|
22
|
22,2 %
|
6,8 %
|
Graves
|
51
|
50
|
53
|
63
|
49
|
56
|
14,3 %
|
5,3 %
|
Légères
|
995
|
957
|
1 064
|
1 005
|
887
|
956
|
7,8 %
|
-2,6 %
|
Total
|
1 061
|
1 027
|
1 144
|
1 091
|
954
|
1 034
|
8,4 %
|
-2,0 %
|
Capitale-Nationale (03)
|
Mortelles
|
15
|
20
|
19
|
20
|
19
|
35
|
84,2 %
|
88,2 %
|
Graves
|
97
|
93
|
105
|
96
|
101
|
114
|
12,9 %
|
15,9 %
|
Légères
|
1 653
|
1 749
|
1 872
|
1 928
|
1 941
|
2 052
|
5,7 %
|
12,2 %
|
Total
|
1 765
|
1 862
|
1 996
|
2 044
|
2 061
|
2 201
|
6,8 %
|
13,1 %
|
Mauricie (04)
|
Mortelles
|
19
|
21
|
20
|
15
|
20
|
24
|
20,0 %
|
26,3 %
|
Graves
|
47
|
57
|
56
|
57
|
71
|
68
|
-4,2 %
|
18,1 %
|
Légères
|
1 062
|
1 079
|
1 099
|
993
|
1 006
|
1 062
|
5,6 %
|
1,4 %
|
Total
|
1 128
|
1 157
|
1 175
|
1 065
|
1 097
|
1 154
|
5,2 %
|
2,6 %
|
Estrie (05)
|
Mortelles
|
27
|
21
|
26
|
23
|
27
|
28
|
3,7 %
|
12,9 %
|
Graves
|
97
|
70
|
93
|
95
|
99
|
94
|
-5,1 %
|
3,5 %
|
Légères
|
1 677
|
1 854
|
1 752
|
1 920
|
1 889
|
2 145
|
13,6 %
|
18,0 %
|
Total
|
1 801
|
1 945
|
1 871
|
2 038
|
2 015
|
2 267
|
12,5 %
|
17,2 %
|
Montréal (06)
|
Mortelles
|
32
|
31
|
38
|
31
|
36
|
31
|
-13,9 %
|
-7,7 %
|
Graves
|
169
|
154
|
169
|
167
|
203
|
188
|
-7,4 %
|
9,0 %
|
Légères
|
4 250
|
5 632
|
5 973
|
6 024
|
6 053
|
5 962
|
-1,5 %
|
6,7 %
|
Total
|
4 451
|
5 817
|
6 180
|
6 222
|
6 292
|
6 181
|
-1,8 %
|
6,7 %
|
Outaouais (07)
|
Mortelles
|
16
|
17
|
17
|
22
|
20
|
13
|
-35,0 %
|
-29,3 %
|
Graves
|
49
|
67
|
56
|
60
|
64
|
52
|
-18,8 %
|
-12,2 %
|
Légères
|
930
|
846
|
978
|
983
|
877
|
1 083
|
23,5 %
|
17,4 %
|
Total
|
995
|
930
|
1 051
|
1 065
|
961
|
1 148
|
19,5 %
|
14,8 %
|
Abitibi-Témiscamingue (08)
|
Mortelles
|
13
|
14
|
13
|
17
|
16
|
7
|
-56,3 %
|
-52,1 %
|
Graves
|
33
|
44
|
32
|
39
|
23
|
25
|
8,7 %
|
-26,9 %
|
Légères
|
527
|
548
|
529
|
481
|
479
|
467
|
-2,5 %
|
-8,9 %
|
Total
|
573
|
606
|
574
|
537
|
518
|
499
|
-3,7 %
|
-11,1 %
|
Côte-Nord (09)
|
Mortelles
|
5
|
2
|
15
|
8
|
11
|
5
|
-54,5 %
|
-39,0 %
|
Graves
|
22
|
25
|
34
|
21
|
38
|
30
|
-21,1 %
|
7,1 %
|
Légères
|
234
|
274
|
274
|
311
|
273
|
304
|
11,4 %
|
11,3 %
|
Total
|
261
|
301
|
323
|
340
|
322
|
339
|
5,3 %
|
9,6 %
|
Nord-du-Québec (10)
|
Mortelles
|
2
|
3
|
6
|
7
|
8
|
3
|
-62,5 %
|
-42,3 %
|
Graves
|
21
|
17
|
19
|
23
|
14
|
5
|
-64,3 %
|
-73,4 %
|
Légères
|
110
|
91
|
104
|
82
|
85
|
106
|
24,7 %
|
12,3 %
|
Total
|
133
|
111
|
129
|
112
|
107
|
114
|
6,5 %
|
-3,7 %
|
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
|
Mortelles
|
9
|
14
|
9
|
12
|
11
|
14
|
27,3 %
|
27,3 %
|
Graves
|
24
|
24
|
20
|
24
|
31
|
33
|
6,5 %
|
34,1 %
|
Légères
|
354
|
387
|
398
|
328
|
366
|
366
|
0,0 %
|
-0,2 %
|
Total
|
387
|
425
|
427
|
364
|
408
|
413
|
1,2 %
|
2,7 %
|
Chaudière-Appalaches (12)
|
Mortelles
|
27
|
27
|
21
|
35
|
25
|
30
|
20,0 %
|
11,1 %
|
Graves
|
63
|
61
|
95
|
70
|
87
|
92
|
5,7 %
|
22,3 %
|
Légères
|
1 345
|
1 543
|
1 608
|
1 591
|
1 736
|
1 913
|
10,2 %
|
22,3 %
|
Total
|
1 435
|
1 631
|
1 724
|
1 696
|
1 848
|
2 035
|
10,1 %
|
22,1 %
|
Laval (13)
|
Mortelles
|
2
|
7
|
18
|
9
|
8
|
5
|
-37,5 %
|
-43,2 %
|
Graves
|
33
|
49
|
48
|
45
|
38
|
31
|
-18,4 %
|
-27,2 %
|
Légères
|
953
|
1 270
|
1 358
|
1 352
|
1 221
|
1 264
|
3,5 %
|
2,7 %
|
Total
|
988
|
1 326
|
1 424
|
1 406
|
1 267
|
1 300
|
2,6 %
|
1,4 %
|
Lanaudière (14)
|
Mortelles
|
32
|
30
|
35
|
28
|
26
|
20
|
-23,1 %
|
-33,8 %
|
Graves
|
67
|
80
|
79
|
97
|
85
|
83
|
-2,4 %
|
1,7 %
|
Légères
|
1 555
|
1 763
|
1 846
|
1 713
|
1 658
|
1 784
|
7,6 %
|
4,5 %
|
Total
|
1 654
|
1 873
|
1 960
|
1 838
|
1 769
|
1 887
|
6,7 %
|
3,7 %
|
Laurentides (15)
|
Mortelles
|
27
|
17
|
45
|
33
|
31
|
30
|
-3,2 %
|
-2,0 %
|
Graves
|
108
|
122
|
123
|
104
|
88
|
97
|
10,2 %
|
-11,0 %
|
Légères
|
1 872
|
2 173
|
2 146
|
2 012
|
1 981
|
2 158
|
8,9 %
|
6,0 %
|
Total
|
2 007
|
2 312
|
2 314
|
2 149
|
2 100
|
2 285
|
8,8 %
|
5,0 %
|
Montérégie (16)
|
Mortelles
|
50
|
56
|
50
|
61
|
57
|
65
|
14,0 %
|
18,6 %
|
Graves
|
175
|
191
|
189
|
186
|
191
|
196
|
2,6 %
|
5,2 %
|
Légères
|
3 858
|
4 419
|
4 454
|
4 317
|
4 390
|
4 618
|
5,2 %
|
7,7 %
|
Total
|
4 083
|
4 666
|
4 693
|
4 564
|
4 638
|
4 879
|
5,2 %
|
7,7 %
|
Centre-du-Québec (17)
|
Mortelles
|
23
|
29
|
21
|
26
|
30
|
15
|
-50,0 %
|
-41,9 %
|
Graves
|
47
|
62
|
45
|
65
|
46
|
67
|
45,7 %
|
26,4 %
|
Légères
|
887
|
969
|
963
|
992
|
1 102
|
1 253
|
13,7 %
|
27,5 %
|
Total
|
957
|
1 060
|
1 029
|
1 083
|
1 178
|
1 335
|
13,3 %
|
25,8 %
|
Total
|
Mortelles
|
339
|
346
|
398
|
381
|
379
|
371
|
-2,1 %
|
0,7 %
|
Graves
|
1 164
|
1 215
|
1 286
|
1 272
|
1 281
|
1 282
|
0,1 %
|
3,1 %
|
Légères
|
22 977
|
26 325
|
27 250
|
26 768
|
26 733
|
28 365
|
6,1 %
|
9,1 %
|
Total
|
24 480
|
27 886
|
28 934
|
28 421
|
28 393
|
30 018
|
5,7 %
|
8,7 %
SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec
Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541
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