Bilan routier 2025 - Abitibi-Témiscamingue

Nouvelles fournies par

Société de l'assurance automobile du Québec

16 juin, 2026, 06:35 ET

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2025.

Faits saillants du bilan routier 2025 pour l'Abitibi-Témiscamingue

  • 7 personnes décédées
    Baisse de 52,1 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
    (au Québec : hausse de 0,7 %)
  • 25 personnes blessées gravement
    Baisse de 26,9 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
    (au Québec : hausse de 3,1 %)
  • 467 personnes blessées légèrement
    Baisse de 8,9 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
    (au Québec : hausse de 9,1 %)
  • 499 personnes accidentées
    Baisse de 11,1 % par rapport à la moyenne de 2020 à 2024
    (au Québec : hausse de 8,7 %)

Bilan national 2025

  • 371 personnes décédées 
    soit 8 de moins qu'en 2024
  • 1 282 personnes blessées gravement
    soit 1 de plus qu'en 2024
  • 28 365 personnes blessées légèrement
    soit 1 632 de plus qu'en 2024
  • 30 018 personnes accidentées
    soit 1 625 de plus qu'en 2024

Comparaison avec la moyenne de 2020 à 2024

  • Personnes de 75 ans ou plus
    Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées
  • Jeunes de 15 à 24 ans
    Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées
  • Collisions impliquant un véhicule lourd
    Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées
  • Piétons
    Hausse du nombre de personnes accidentées
  • Motocyclistes
    Baisse du nombre de personnes accidentées

Taux de décès par 100 000 habitants

Globalement, le taux de décès liés à des collisions survenues sur la route par 100 000 habitants est de 4,1 en 2025, ce qui constitue une légère diminution par rapport à l'année précédente (4,2). Le Québec se classe généralement au deuxième rang au pays, après l'Ontario. Bien que ces données traduisent une évolution positive, elles rappellent l'importance de poursuivre les efforts pour réduire le nombre de décès, surtout à la lumière des performances constatées sur le territoire d'autres administrations à l'international.

Qu'est-ce que le bilan routier?

Le bilan routier est un portrait statistique des collisions survenues sur les routes et catégorisées selon la nature des blessures subies, les types d'usagers de la route impliqués, leur groupe d'âge et les régions où les collisions ont eu lieu. Le bilan routier réunit l'ensemble des données relatives aux collisions, y compris les données fournies par la Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux.

Citations 

« Chaque vie perdue sur les routes du Québec est une tragédie de trop. C'est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts, avec l'ensemble de nos partenaires, pour encourager l'adoption de comportements sécuritaires. En effet, la sécurité routière est la responsabilité de tous et c'est avec cette prise de conscience collective que nous améliorons le bilan routier. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La sécurité routière est au cœur de la mission de la SAAQ et j'en fais ma priorité. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Un mort est toujours un mort de trop. Derrière ces données se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais. La hausse du nombre de personnes accidentées est aussi préoccupante. Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier.

Nous posons un geste fort avec la campagne "Un mort par jour", qui présente chaque jour une capsule vidéo touchante sur une victime potentielle de la route. C'est percutant et tout le monde se sentira interpellé.

Plusieurs autres actions de sensibilisation sont à venir, dont celles menées en collaboration avec nos partenaires en sécurité routière. Ensemble, nous ne ménageons aucun effort pour améliorer le bilan routier et sauver des vies. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Liens connexes 

En annexe
Données régionales

Sources :
saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :
saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/

Nombre de personnes accidentées selon la région administrative et la nature des blessures, de 2020 à 2025

Régions

Blessures

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2025/
2024

2025/
 2020 à 2024

Bas-Saint-Laurent (01)

Mortelles

25

17

18

11

16

24

50,0 %

37,9 %

Graves

61

49

70

60

53

51

-3,8 %

-13,0 %

Légères

715

771

832

736

789

872

10,5 %

13,5 %

Total

801

837

920

807

858

947

10,4 %

12,1 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)

Mortelles

15

20

27

23

18

22

22,2 %

6,8 %

Graves

51

50

53

63

49

56

14,3 %

5,3 %

Légères

995

957

1 064

1 005

887

956

7,8 %

-2,6 %

Total

1 061

1 027

1 144

1 091

954

1 034

8,4 %

-2,0 %

Capitale-Nationale (03)

Mortelles

15

20

19

20

19

35

84,2 %

88,2 %

Graves

97

93

105

96

101

114

12,9 %

15,9 %

Légères

1 653

1 749

1 872

1 928

1 941

2 052

5,7 %

12,2 %

Total

1 765

1 862

1 996

2 044

2 061

2 201

6,8 %

13,1 %

Mauricie (04)

Mortelles

19

21

20

15

20

24

20,0 %

26,3 %

Graves

47

57

56

57

71

68

-4,2 %

18,1 %

Légères

1 062

1 079

1 099

993

1 006

1 062

5,6 %

1,4 %

Total

1 128

1 157

1 175

1 065

1 097

1 154

5,2 %

2,6 %

Estrie (05)

Mortelles

27

21

26

23

27

28

3,7 %

12,9 %

Graves

97

70

93

95

99

94

-5,1 %

3,5 %

Légères

1 677

1 854

1 752

1 920

1 889

2 145

13,6 %

18,0 %

Total

1 801

1 945

1 871

2 038

2 015

2 267

12,5 %

17,2 %

Montréal (06)

Mortelles

32

31

38

31

36

31

-13,9 %

-7,7 %

Graves

169

154

169

167

203

188

-7,4 %

9,0 %

Légères

4 250

5 632

5 973

6 024

6 053

5 962

-1,5 %

6,7 %

Total

4 451

5 817

6 180

6 222

6 292

6 181

-1,8 %

6,7 %

Outaouais (07)

Mortelles

16

17

17

22

20

13

-35,0 %

-29,3 %

Graves

49

67

56

60

64

52

-18,8 %

-12,2 %

Légères

930

846

978

983

877

1 083

23,5 %

17,4 %

Total

995

930

1 051

1 065

961

1 148

19,5 %

14,8 %

Abitibi-Témiscamingue (08)

Mortelles

13

14

13

17

16

7

-56,3 %

-52,1 %

Graves

33

44

32

39

23

25

8,7 %

-26,9 %

Légères

527

548

529

481

479

467

-2,5 %

-8,9 %

Total

573

606

574

537

518

499

-3,7 %

-11,1 %

Côte-Nord (09)

Mortelles

5

2

15

8

11

5

-54,5 %

-39,0 %

Graves

22

25

34

21

38

30

-21,1 %

7,1 %

Légères

234

274

274

311

273

304

11,4 %

11,3 %

Total

261

301

323

340

322

339

5,3 %

9,6 %

Nord-du-Québec (10)

Mortelles

2

3

6

7

8

3

-62,5 %

-42,3 %

Graves

21

17

19

23

14

5

-64,3 %

-73,4 %

Légères

110

91

104

82

85

106

24,7 %

12,3 %

Total

133

111

129

112

107

114

6,5 %

-3,7 %

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

Mortelles

9

14

9

12

11

14

27,3 %

27,3 %

Graves

24

24

20

24

31

33

6,5 %

34,1 %

Légères

354

387

398

328

366

366

0,0 %

-0,2 %

Total

387

425

427

364

408

413

1,2 %

2,7 %

Chaudière-Appalaches (12)

Mortelles

27

27

21

35

25

30

20,0 %

11,1 %

Graves

63

61

95

70

87

92

5,7 %

22,3 %

Légères

1 345

1 543

1 608

1 591

1 736

1 913

10,2 %

22,3 %

Total

1 435

1 631

1 724

1 696

1 848

2 035

10,1 %

22,1 %

Laval (13)

Mortelles

2

7

18

9

8

5

-37,5 %

-43,2 %

Graves

33

49

48

45

38

31

-18,4 %

-27,2 %

Légères

953

1 270

1 358

1 352

1 221

1 264

3,5 %

2,7 %

Total

988

1 326

1 424

1 406

1 267

1 300

2,6 %

1,4 %

Lanaudière (14)

Mortelles

32

30

35

28

26

20

-23,1 %

-33,8 %

Graves

67

80

79

97

85

83

-2,4 %

1,7 %

Légères

1 555

1 763

1 846

1 713

1 658

1 784

7,6 %

4,5 %

Total

1 654

1 873

1 960

1 838

1 769

1 887

6,7 %

3,7 %

Laurentides (15)

Mortelles

27

17

45

33

31

30

-3,2 %

-2,0 %

Graves

108

122

123

104

88

97

10,2 %

-11,0 %

Légères

1 872

2 173

2 146

2 012

1 981

2 158

8,9 %

6,0 %

Total

2 007

2 312

2 314

2 149

2 100

2 285

8,8 %

5,0 %

Montérégie (16)

Mortelles

50

56

50

61

57

65

14,0 %

18,6 %

Graves

175

191

189

186

191

196

2,6 %

5,2 %

Légères

3 858

4 419

4 454

4 317

4 390

4 618

5,2 %

7,7 %

Total

4 083

4 666

4 693

4 564

4 638

4 879

5,2 %

7,7 %

Centre-du-Québec (17)

Mortelles

23

29

21

26

30

15

-50,0 %

-41,9 %

Graves

47

62

45

65

46

67

45,7 %

26,4 %

Légères

887

969

963

992

1 102

1 253

13,7 %

27,5 %

Total

957

1 060

1 029

1 083

1 178

1 335

13,3 %

25,8 %

Total

Mortelles

339

346

398

381

379

371

-2,1 %

0,7 %

Graves

1 164

1 215

1 286

1 272

1 281

1 282

0,1 %

3,1 %

Légères

22 977

26 325

27 250

26 768

26 733

28 365

6,1 %

9,1 %

Total

24 480

27 886

28 934

28 421

28 393

30 018

5,7 %

8,7 %

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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