Appel à la prudence - Congé de la fête nationale : Les services policiers et la SAAQ s'unissent pour des célébrations sécuritaires

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - À l'approche de la fête nationale, des milliers de Québécoises et de Québécois prendront la route pour célébrer. Dans ce contexte fortement achalandé, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Sûreté du Québec (SQ) et l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) joignent leurs voix pour lancer un message clair : peu importe votre destination, l'essentiel est d'y arriver et d'en revenir sain et sauf.

Sûreté du Québec (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec) l’Association des directeurs de police du (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec)

Ce congé entraîne non seulement une hausse importante de la circulation, mais marque aussi le coup d'envoi de la saison estivale, une période où les collisions sont malheureusement plus fréquentes. Entre le 22 et le 25 juin, de 2021 à 2025, on déplore 6 décès et 360 personnes blessées sur les routes du Québec, en moyenne chaque année. Sur l'ensemble de l'été, jusqu'à la fête du Travail, on compte 100 décès et 6 580 personnes blessées, en moyenne chaque année.

Les recommandations, bien que simples et généralement connues des usagers de la route, méritent d'être rappelées en ce début de saison estivale. Adopter des comportements responsables demeure essentiel afin de réduire au minimum le nombre de drames évitables.

Rappel de quelques conseils essentiels :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou certains médicaments; prévoyez toujours une solution de rechange (conducteur désigné, transport en commun, taxi, etc.).

par l'alcool, la drogue ou certains médicaments; prévoyez toujours une solution de rechange (conducteur désigné, transport en commun, taxi, etc.). Planifiez vos déplacements afin d'éviter la fatigue et prenez régulièrement des pauses lors de longs trajets.

afin d'éviter la fatigue et prenez régulièrement des pauses lors de longs trajets. Respectez les limites de vitesse et adaptez votre conduite aux conditions routières.

et adaptez votre conduite aux conditions routières. Évitez toute distraction au volant (cellulaire, nourriture, écran de bord, animaux, etc.).

(cellulaire, nourriture, écran de bord, animaux, etc.). Redoublez de prudence dans les zones de travaux et à leur approche, et respectez les consignes des signaleurs.

Soyez vigilants en présence d'usagers vulnérables , comme les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les cyclomotoristes, etc.

, comme les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les cyclomotoristes, etc. Gardez une distance sécuritaire avec les autres véhicules et faites preuve de patience et de courtoisie.

avec les autres véhicules et faites preuve de patience et de courtoisie. Portez votre ceinture de sécurité en tout temps, peu importe la durée du trajet ou votre place dans le véhicule.

« La période estivale, avec ses conditions météo favorables, peut donner un faux sentiment de sécurité. On se sent en confiance, parfois un peu trop. Pourtant, il suffit de peu : une vitesse légèrement plus élevée, un excès de confiance ou simplement un moment d'inattention. Et c'est souvent précisément à ces moments où l'on ne s'y attend pas que les collisions surviennent. Restons vigilants : protégeons-nous et protégeons les autres. »

M. Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« En cette période festive, nous souhaitons que chaque déplacement et chaque activité se fasse dans le respect des règles de sécurité. Que ce soit sur la route ou dans les activités récréotouristiques, la prudence demeure le meilleur allié pour que les célébrations se déroulent sans tragédie. »

M. Carl Bélisle, capitaine, responsable du Service des stratégies en sécurité routière et récréotouristique de la Sûreté du Québec

« Le meilleur chemin des vacances, c'est celui de la courtoisie et de la prudence, parce qu'il assure que tout le monde va pouvoir revenir à la maison en sécurité. Gardez à l'esprit que votre famille et vos proches aiment mieux vous parler que de parler de vous. »

Mme Louise Bonneau, coordonnatrice en sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec

Soyons vigilants et courtois sur les routes. Parce que le véritable succès de la fête, c'est que tout le monde rentre à la maison.

Bonne fête nationale à toutes et à tous!

Source :

saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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