L'ancienne résidence de sir John A. Macdonald a fait l'objet d'une vaste restauration et présente de nouvelles expositions.

KINGSTON, ON, le 18 mai 2024 /CNW/ - Après une restauration complète du bâtiment et le renouvellement de ses expositions et programmes, le lieu historique national de la Villa-Bellevue accueille les visiteurs à ce site qui raconte des histoires plus globales et inclusives sur le premier premier ministre du Canada, sir John A. Macdonald.

Extérieur du lieu historique national de la Villa-Bellevue Crédit de la photo: Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Mark Gerretsen, député de Kingston et des Îles, et Rodrick Daniel Maracle, chef des Mohawks de la baie de Quinte, ont annoncé la réouverture de la villa Bellevue lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Kingston, en Ontario.

Dans le cadre d'une nouvelle expérience, les visiteurs sont invités à découvrir le rôle de sir John A. Macdonald dans la formation du Dominion du Canada et de ses actions en tant que premier ministre, et sont également invités à réfléchir aux héritages persistants du système victorien qui a prévalu à Kingston et au Canada des années 1840 jusqu'à la Confédération.

Parcs Canada a formé des groupes de travail avec des partenaires autochtones, des membres des collectivités de Kingston et de la région issus de diverses cultures, des historiens et des experts en conservation, et d'autres collaborateurs, afin de transmettre des histoires et d'élaborer le contenu des nouvelles expositions. Par conséquent, la nouvelle présentation de la demeure historique permet d'offrir une interprétation plus inclusive du passé. Grâce à des visites guidées ou libres et à des événements et programmes spéciaux, les visiteurs sont invités à découvrir des histoires qui reflètent la diversité des vies vécues dans les années 1800, dont celles des Autochtones, des personnes racisées, de la classe ouvrière et de la haute société. L'expansion coloniale, le racisme, la misogynie et l'exploitation font partie des enjeux présentés, auxquels s'entremêlent les thèmes de la richesse et du pouvoir, des réalisations incroyables et des exploits techniques, ainsi que des pertes et des tragédies personnelles.

La compréhension de l'histoire commune du Canada est en constante évolution et le lieu historique national de la Villa-Bellevue offre de nouvelles possibilités à ceux qui souhaitent s'aventurer dans le passé. Cet été, la visite du lieu historique national de la Villa-Bellevue sera l'occasion de revivre l'histoire, d'entendre de nombreuses voix, de réfléchir à l'héritage complexe de sir John A. Macdonald et de participer à la discussion sur le premier premier ministre du Canada.

Citations

« L'héritage de sir John A. Macdonald est complexe, et les nouvelles expositions du lieu historique national de la Villa-Bellevue permettent d'explorer les conflits et les controverses historiques à partir de nombreux points de vue, ce qui permet de mieux comprendre la société canadienne d'aujourd'hui. La villa Bellevue offre un espace où les visiteurs peuvent découvrir diverses perspectives sur l'histoire du Canada et faire part de leurs propres histoires. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La ville de Kingston occupe depuis longtemps une place importante dans l'histoire du Canada. En tant que premier premier ministre, sir John A. Macdonald est intimement lié au passé du Canada qui, comme toute histoire, a été façonné par des conflits et des luttes, mais également par des moments d'inspiration et de réussite. J'invite toute la population canadienne à visiter le lieu historique national de la Villa-Bellevue et à participer à l'un des programmes de réflexion proposés. La découverte des nombreux points de vue sur John A. Macdonald peut mener à une meilleure compréhension des questions qui influencent encore aujourd'hui la société canadienne. »

Mark Gerretsen

Leader adjoint du gouvernement à la Chambre des communes et Député de Kingston et des îles

« John A. Macdonald n'a pas créé les pensionnats, mais c'est sous sa direction qu'ils se sont développés. La Confédération n'a pas été un pays fondé sur l'amitié, la paix ou le respect mutuel avec les peuples autochtones qui vivaient ici bien avant que les Européens ne connaissent l'existence de ce continent. John A. Macdonald a étendu le Dominion alors que son gouvernement n'a pas respecté les obligations découlant des traités conclus avec les nations autochtones. John A. Macdonald a soutenu l'oppression de l'identité des peuples autochtones; on leur a enlevé leur langue, leur spiritualité et leurs territoires ancestraux. Les livres d'histoire canadienne ont été écrits pour la glorification du colonialisme et du développement européen; leurs contenus ont dévalorisé les modes de vie autochtones en harmonie avec la terre et ont passé sous silence les injustices qu'ils ont subies. Grâce aux nouvelles expositions, la villa Bellevue se veut un lieu où l'on peut débattre des vérités sur John A. Macdonald. J'espère que de nombreuses personnes choisiront de visiter l'endroit et d'en apprendre davantage. »

Rodrick Donald Maracle

Chef des Mohawks de la baie de Quinte

Les faits en bref

En 2024, la villa Bellevue est ouverte au public du jeudi au lundi du 18 mai au 30 juin; 7 jours sur 7 du 1 er juillet au 2 septembre; du jeudi au lundi du 3 septembre au 14 octobre.

est ouverte au public du jeudi au lundi du 18 mai au 30 juin; 7 jours sur 7 du 1 juillet au 2 septembre; du jeudi au lundi du 3 septembre au 14 octobre. La restauration structurelle de la villa Bellevue comprenait l'installation d'un tout nouveau toit, la modernisation de tous les systèmes électriques et du câblage, la réparation des plafonds d'origine en plâtre, la restauration des planchers et le rafraîchissement de tous les murs, des lambris et des moulures.

comprenait l'installation d'un tout nouveau toit, la modernisation de tous les systèmes électriques et du câblage, la réparation des plafonds d'origine en plâtre, la restauration des planchers et le rafraîchissement de tous les murs, des lambris et des moulures. C'est la première fois depuis 1967 que les expositions et les activités de la villa sont entièrement revues et renouvelées.

Sir John A. Macdonald a vécu à la villa de 1848 à1849, alors qu'il entreprenait sa carrière politique en tant que député de Kingston à l'Assemblée législative de la province du Canada .

a vécu à la villa de 1848 à1849, alors qu'il entreprenait sa carrière politique en tant que député de à l'Assemblée législative de la province du . La villa historique Bellevue, située dans une des premières banlieues de Kingston , représente un exemple exceptionnel d'architecture à l'italienne dans le style pittoresque.

, représente un exemple exceptionnel d'architecture à l'italienne dans le style pittoresque. Dans le contexte du Cadre pour l'histoire et la commémoration : Plan du réseau des lieux historiques nationaux 2019, Parcs Canada examine les désignations existantes et le libellé des plaques commémoratives. La CLMHC reconnaît que les interprétations historiques du passé sont en constante évolution et qu'elle doit être attentive et réceptive à ces changements.

Document connexe

Document d'information : Lieu historique national de la Villa-Bellevue : Restauration du patrimoine bâti et renouvellement de l'expérience du visiteur

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]