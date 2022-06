Réouverture de l'Observatoire de la Capitale dès aujourd'hui - Offrez-vous la plus belle vue de Québec cet été

« Nous invitons la population de toute la région et les visiteurs de passage dans la Capitale à planifier leur visite de ce superbe lieu qui offre un point de vue panoramique à 360 degrés sur la ville, le fleuve Saint-Laurent, l'ile d'Orléans, les Laurentides et la rive-sud. Cette initiative contribue à la relance économique et touristique régionale tout en offrant au public une occasion de profiter de cette expérience incontournable à un prix très abordable » indique la présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, madame Marie Claire Ouellet.