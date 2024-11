Réouverture de l'Aquarium en semaine

Dès le 2 décembre

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est heureuse de vous annoncer la réouverture de l'Aquarium du Québec en semaine, à compter du lundi 2 décembre 2024, soit deux semaines plus tôt que prévu initialement. Les fins de semaine, l'Aquarium demeure ouvert en tout temps.

Les travaux effectués par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour la reconfiguration de l'avenue des Hôtels avancent rondement. Selon le nouvel échéancier, le rond-point aux abords de l'Aquarium sera prêt et asphalté pour le 2 décembre 2024. Comme la présence de machineries lourdes sera moins importante dans ce secteur, la circulation redeviendra plus fluide et la sécurité des visiteurs et des employés sera assurée. Un signaleur demeurera en poste aux abords du chantier.

Puisque le rond-point sera à nouveau accessible à la circulation automobile, les personnes à mobilité réduite, les groupes scolaires et les aînés auront la possibilité d'utiliser ce secteur comme débarcadère. Notre priorité demeure la sécurité de la clientèle et des employés.

Dès le 2 décembre 2024, toute l'équipe de l'Aquarium du Québec accueillera avec plaisir les visiteurs tous les jours, la semaine et la fin de semaine, selon l'horaire régulier, de 9h à 16h.

