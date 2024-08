BOUCHERVILLE, QC, le 20 août 2024 /CNW/ - À l'approche de la nouvelle année scolaire, le Club des petits déjeuners appelle la population canadienne à se mobiliser pour offrir aux générations actuelles et futures une chance égale de réussir. Malgré les efforts continus, le Club des petits déjeuners, les communautés scolaires et les partenaires communautaires estiment qu'il y a encore plus de 800 000 enfants qui auraient besoin du soutien du Club dans près de 3 000 écoles. Malheureusement, ces enfants risquent toujours de se rendre à l'école le ventre vide.

Avec la hausse du coût de la vie et l'accès limité à des aliments nutritifs qui touchent de nombreux foyers, le Club des petits déjeuners s'engage à maintenir et à étendre ses activités pour alléger le fardeau qui repose sur les familles et à fournir des aliments nutritifs à ceux qui en ont le plus besoin : les enfants d'âge scolaire.

« Le pouvoir du petit déjeuner ne doit pas être sous-estimé », déclare Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Un petit déjeuner nutritif donne le ton pour toute la journée d'un enfant, influençant sa capacité à apprendre, à grandir et à s'épanouir. Notre campagne de financement pour la rentrée scolaire ne concerne pas seulement le petit déjeuner ; il s'agit d'investir dans l'avenir de notre jeunesse. »

Nourrir les enfants, nourrir l'avenir

Partout au Canada, les familles font face à des choix difficiles alors que les prix des aliments ont augmenté en moyenne de plus de 20 % au cours des trois dernières années. Le Club des petits déjeuners subit également une pression accrue, avec une demande croissante pour de nouveaux programmes de petits déjeuners et une fréquentation plus élevée des programmes existants. Par conséquent, les dépenses dépassent les revenus, limitant la capacité du Club des petits déjeuners à lancer de nouveaux programmes pour répondre à la demande.

Le printemps dernier, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans pour la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation scolaire (PNAS) visant à renforcer les programmes alimentaires scolaires existants, y compris les déjeuners, les dîners et les collations, avec pour objectif de fournir des repas à 400 000 enfants de plus chaque année. Bien que les détails et les échéanciers de la mise en œuvre du programme restent à préciser, il est important de souligner l'importance de cette première étape majeure dans la bonne direction.

Malgré cette bonne nouvelle, cet investissement reste malheureusement insuffisant pour répondre à tous les besoins à travers le pays. « Bien que nous soyons heureux de voir le gouvernement fédéral aller de l'avant et faire partie de la solution avec les acteurs privés et communautaires, ainsi que les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, la lutte contre la faim scolaire est loin d'être terminée », déclare Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales du Club des petits déjeuners. « Le programme national d'alimentation scolaire n'a pas encore été mis en œuvre, et pour la prochaine année scolaire, 1 enfant sur 3 risque encore de se rendre à l'école le ventre vide. »

Pouvoir au petit déjeuner

Célébrant son 30e anniversaire cet automne, le Club des petits déjeuners demeure une pierre angulaire dans la vie des familles et des communautés d'un océan à l'autre. En tant que seule organisation nationale de distribution alimentaire scolaire au Canada, le Club travaille sans relâche depuis sa fondation en 1994 pour souligner l'importance d'un petit déjeuner nutritif chaque matin pour tous les enfants. Depuis ses débuts, l'organisation et ses partenaires soutiennent fièrement les programmes de petits déjeuners de diverses manières, notamment en offrant des solutions innovantes conçues spécifiquement pour répondre aux besoins locaux, comme l'adaptation des menus aux besoins alimentaires particuliers et aux traditions autochtones. Ces efforts tiennent également compte des ressources disponibles pour assurer la pérennité de ces programmes.

Le Club aide actuellement plus de 650 000 enfants dans plus de 3 800 programmes de nutrition scolaire.

Joignez-vous au mouvement !

La population canadienne est invitée à s'unir pour nourrir le potentiel des leaders de demain. Dès aujourd'hui, tout le monde peut faire un don en ligne à clubdejeuner.org/rentree ou en envoyant le mot CLUB par texto au 20222,

Pour cette importante campagne de financement, le Club des petits déjeuners peut également compter sur la générosité de la Fondation MTY, qui doublera les dons jusqu'à concurrence de 100 000 $. Ensemble, aidons les enfants à atteindre leur plein potentiel.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.or g ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , X et LinkedIn .

SOURCE Club des petits déjeuners

Contact : Eric Aach, [email protected], 514-569-3594