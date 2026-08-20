Rentrée scolaire : le sac à dos de votre enfant passe-t-il le test?

5 vérifications simples pour bien le choisir, bien l'ajuster et bien le porter

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Un sac à dos peut être neuf, coloré et rempli de compartiments sans nécessairement convenir à l'enfant qui le portera. Comme une paire de chaussures, il gagne à être essayé avant d'être adopté.

À l'approche de la rentrée scolaire, l'Association chiropratique du Québec invite les familles à faire passer un test simple en cinq points au sac à dos de leur enfant. Qu'il s'agisse de vérifier si le sac que l'on a déjà à la maison convient toujours ou d'en choisir un nouveau en magasin, quelques minutes suffisent pour s'assurer qu'il est adapté à l'enfant, confortable et facile à ajuster.

Le test du sac à dos en 5 points

Est-il de la bonne taille?



Le haut du sac ne devrait pas dépasser les épaules et le bas ne devrait pas descendre sous les hanches. Puisque chaque enfant est différent, sa présence au moment de l'achat permet de vérifier immédiatement si le modèle lui convient. Pour le sac de l'année précédente, cette vérification permet de déterminer s'il convient toujours malgré la croissance de l'enfant.



Les deux bretelles s'ajustent-elles facilement?



Les bretelles devraient être larges (au moins 5 cm), rembourrées et réglées à la même hauteur. Une fois ajusté, le sac devrait demeurer près du dos, sans être trop serré. Les deux bretelles doivent être portées pour favoriser une répartition équilibrée de la charge.



Les sangles gardent-elles le sac bien en place?



Le sac devrait être muni d'une sangle à la poitrine et une ceinture à la taille, celles-ci contribuent à le stabiliser. Elles doivent être ajustées confortablement et pouvoir être attachées facilement par l'enfant.



Est-il léger, résistant et confortable?



Privilégiez un sac fabriqué dans un matériau léger et résistant. Un panneau dorsal rembourré améliore le confort et crée une protection entre le dos de l'enfant et les livres, les cahiers ou les objets plus rigides. Pour un sac déjà en votre possession, vérifiez également son état. Une couture abîmée, une bordure usée ou une partie rigide devenue apparente pourrait créer un point de pression ou nuire au confort.



Les compartiments permettent-ils de bien organiser le matériel?



Privilégiez un sac doté de plusieurs compartiments de tailles variées. Ils facilitent l'organisation du matériel, limitent les déplacements du contenu et permettent de placer les objets les plus lourds dans une pochette située près du dos.

Un test à refaire pendant l'année

Même lorsque le bon modèle a été choisi, quelques ajustements peuvent être nécessaires au fil des semaines. L'enfant grandit, ses vêtements changent selon les saisons et le contenu du sac varie d'une journée à l'autre. Prenez l'habitude de regarder ce qui se trouve dans le sac et de le vider au besoin. Votre enfant devrait transporter seulement ce dont il a réellement besoin pour la journée.

« Un enfant qui se penche vers l'avant, remonte une épaule ou soutient son sac d'une main est une indication que l'ajustement mérite d'être revu. Des marques laissées par les bretelles, des tensions ou un inconfort au cou ou aux épaules sont aussi des signaux à écouter. Bien souvent, quelques réglages ou une meilleure répartition du contenu suffisent à améliorer le confort » indique Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association chiropratique du Québec.

Des ressources pour accompagner les familles

L'ACQ propose également des conseils pratiques pour remplir, enfiler, ajuster et porter le sac à dos de manière sécuritaire, visionnez les trucs en vidéo en cliquant ici. À la recherche d'idées pour alléger le poids du sac à dos ? Consultez les 10 astuces en cliquant ici.

Bonne rentrée !

À propos de l'ACQ

Organisme sans but lucratif fondé en 1967, l'Association chiropratique du Québec (ACQ) a pour mission de contribuer à la santé de la population du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association met sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et reconnues. En tant qu'association représentative de ses membres, l'ACQ est une partie prenante incontournable de la santé au Québec.

SOURCE Association chiropratique du Québec

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