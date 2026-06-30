DÉMÉNAGEMENT : 5 ERREURS FRÉQUENTES ET COMMENT MIEUX SE PRÉPARER

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Plus de la moitié des Canadiens auraient déjà ressenti des douleurs après avoir soulevé de lourds objets. Pour 35% d'entre eux, cette douleur était située dans la région lombairei. Peu d'activités du quotidien concentrent autant d'efforts physiques en aussi peu de temps qu'un déménagement.

D'ailleurs, à cette période de l'année, les chiropraticiennes et chiropraticiens observent une hausse des consultations liées aux efforts inhabituels, aux mouvements répétitifs et aux douleurs apparues lors du transport de meubles, boîtes et électroménagers.

« On le voit chaque année dans nos cliniques. Les blessures touchent le plus souvent la région lombaire, les épaules et les poignets. L'objectif n'est pas d'avoir peur de bouger, mais de mieux se préparer et d'écouter son corps. Avec quelques stratégies simples, il est tout à fait possible de vivre un déménagement actif, efficace et agréable » indique Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association chiropratique du Québec (ACQ).

5 erreurs et comment les éviter

Faire des grosses boîtes pour en avoir moins à déménager

Conseil : utiliser des boîtes de taille moyenne ou petite et éviter de les surcharger. Veiller à bien répartir le poids du contenu dans les boîtes.



Soulever seul ou sans équipement les gros meubles ou les électroménagers

Conseil : dégager le trajet à parcourir, utiliser des courroies de levage ou un « diable » et demandez de l'aide.



Tourner seulement le haut du corps pour prendre et déposer les boîtes

Conseil : garder la tête, les hanches et les pieds pointant dans la même direction. Pivoter avec les pieds afin de rendre l'effort plus confortable.



Ignorer la chaleur, la fatigue ou les premiers signes d'inconforts

Conseil : prendre des pauses, s'hydrater régulièrement et adapter son rythme à ses capacités.



Négliger de s'échauffer

Conseil : faire quelques exercices d'échauffement avant de commencer à déplacer le contenu de la résidence. La météo annonce une canicule ? Débuter plus tôt le matin si c'est possible.

Que faire en cas de douleur?

Malgré toutes les précautions, certains mouvements répétitifs ou inhabituels peuvent occasionner des douleurs ou des blessures. Si une douleur persiste, s'intensifie ou limite vos activités, il est recommandé de consulter rapidement.

Professionnels de la santé de premier contact, les chiropraticiens sont habilités à poser un diagnostic dans leur champ de compétence, soit le système neuromusculosquelettique. Ils évaluent votre condition afin d'en déterminer la cause, proposent un traitement adapté, et vous accompagnent avec des conseils de prévention personnalisés pour favoriser un retour sécuritaire à vos activités quotidiennes.

Bon déménagement !

À propos de l'ACQ

L'Association chiropratique du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. La mission de l'ACQ est de contribuer à la santé du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.



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i Canadian Musculoskeletal Report, Canadian Chiropractic Association, August 2017

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Source : Marie-France Nadeau Lafortune, département communication & marketing, Association chiropratique du Québec, 7960, Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 1A1, 1.866.292.4476 poste 101 | f. 514.355.0070 | [email protected]